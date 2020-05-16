Премьер-министр Италии разрешил проведение командных тренировок с 18 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что футбольные клубы с 18 мая смогут приступить к командным тренировкам:

Мы утвердили указ, который вступит в силу с 18 мая. Он станет стартом второго этапа снятия ограничений. С понедельника люди смогут перемущаться по всему своему региону и встречаться со своими друзьями, если у них нет коронавируса. Приветствуется ношение масок.

С мая 18 разрешено возобновить командные футбольные тренировки. Региональные власти будут следить за выполнением норм и соблюдении правил.