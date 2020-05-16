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Премьер-министр Италии разрешил проведение командных тренировок с 18 мая

вчера, 23:00

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что футбольные клубы с 18 мая смогут приступить к командным тренировкам:

Мы утвердили указ, который вступит в силу с 18 мая. Он станет стартом второго этапа снятия ограничений. С понедельника люди смогут перемущаться по всему своему региону и встречаться со своими друзьями, если у них нет коронавируса. Приветствуется ношение масок.

С мая 18 разрешено возобновить командные футбольные тренировки. Региональные власти будут следить за выполнением норм и соблюдении правил.

Индивидуальные тренировки в Италии разрешены с 4 мая

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Karabal
Karabal
сегодня в 00:07
Это радует.
holms918
holms918
вчера в 23:53
Без футбола никак.
beefs
beefs
вчера в 23:22
тренируйся дедка, тренируйся бабка..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:12
В Италии много футболистов заболело, не рановато то ли толпой тренироваться???
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:11, ред.
В Италии даже премьер с футбольной фамилией)...в Испании, кстати, тоже...ждемс...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:04
значит будут понемногу тренироваться
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