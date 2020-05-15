ГлавнаяНовости

«Зенит» получил разрешение возобновить тренировки на клубной базе

сегодня, 12:42

Пресс-служба «Зенита» заявила, что клуб получил разрешение на возобновление тренировок:

У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом.

Ранее стало известно, что руководство Татарстана разрешило «Рубину» возобновить тренировки.

Все новости
Официально«Рубин» возобновит тренировки 16 мая
Сегодня, 18:39 Комментарии4
ОфициальноАвстрийские клубы недовольны, что ЛАСК начал полноценные тренировки
Сегодня, 12:03 Комментарии5
9 клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки
Сегодня, 11:44 Комментарии12
Рамос опубликовал фотографию в маске с тренировки «Реала»
Сегодня, 11:31 ФотоКомментарии15
Руководство Татарстана разрешило «Рубину» возобновить тренировки
Сегодня, 10:35 Комментарии7
ОфициальноМЛС до 1 июня продлила индивидуальные тренировки
Сегодня, 10:29 ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 17:02
А у своего ОБНУЛЕНЦА разрешение спросили?
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 16:52
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 13:43
    Видно, что Зенит хочет доиграть чемпионат, в отличии от некоторых. Гыгыгы
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:14
    Собянин на это вряд ли пойдет. Москва - рассадник вируса и с этим не поспоришь.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 12:55, ред.
    Ждём решение РФС. Сегодня начали видеоконференцию в 12:00

    В Питере могут себе что угодно устраивать.
    Но Питер ещё не вся страна
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 12:53
    Зенит питерская команда. И разрешение получила от властей своего города. И не собачье дело остальных обсуждать действия властей города в СВОЁМ городе. Кстати, власти Казани тоже разрешили Рубину приступить к тренировкам.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 12:52
    Главный баклан прочирикал стаи - пора собираться ....
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:50
    кто же сомневался в деньгах и могуществе газпрома)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:49
    Зениту можно всё получается.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 12:42
    Сами себе разрешили...
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:42
    Думается нетрудно было получить это разрешение.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100