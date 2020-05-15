«Зенит» получил разрешение возобновить тренировки на клубной базе

Пресс-служба «Зенита» заявила, что клуб получил разрешение на возобновление тренировок:
У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом.
Ранее стало известно, что руководство Татарстана разрешило «Рубину» возобновить тренировки.
В Питере могут себе что угодно устраивать.
Но Питер ещё не вся страна
В Питере могут себе что угодно устраивать.
Но Питер ещё не вся страна