Игроки «Уфы» соберутся в расположении команды 18 мая

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что игроки, тренеры и административный персонал клуба соберутся 18 мая.
Все представители команды пройдут тесты на коронавирусную инфекцию, после отрицательных результатов игроки приступят к тренировкам.
Иностранные игроки, которые провели время на родине, должны будут две недели находиться на самоизоляции.
ФК «Уфа» соберется в столице Башкирии на следующей неделе * Игроки, тренеры и административный персонал футбольного клуба «Уфа» соберется в столице Башкирии 18 мая. Об этом агентству «Башинформ» сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов * – Мы собираемся в Уфе и все сдаем тесты на коронавирус. После того, как придут результаты, команда приступит к тренировкам. К этому времени клуб обновит на поле искусственный газон. Работы уже начались и погода позволяет делать все спокойно и без спешки» * Вопрос по возвращению легионеров «Уфы», которые проводили режим самоизоляции на родине, пока еще не решен. По словам Шамиля Газизова, оно будет единым по иностранным игрокам для всей лиги * «После возращения они обязаны будут сдать тесты две недели провести на самоизоляции, — объяснил гендиректор башкирской команды. – В противном случае будем доигрывать российскими футболистами и игроками из „Уфы-2“.
Ранее генеральный директор „Уфы“ Шамиль Газизов высказался о решении исполкома РФС возобновить РПЛ 21 июня.