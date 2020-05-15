Игроки «Уфы» соберутся в расположении команды 18 мая

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вчера, 22:48

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что игроки, тренеры и административный персонал клуба соберутся 18 мая.

Все представители команды пройдут тесты на коронавирусную инфекцию, после отрицательных результатов игроки приступят к тренировкам.

Иностранные игроки, которые провели время на родине, должны будут две недели находиться на самоизоляции.