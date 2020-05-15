Футболисты РПЛ будут добираться на тренировки в одиночку

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале опубликовал медицинский протокол РФС на индивидуальные тренировки:

Перед возобновлением групповых тренировок необходимо провести этап индивидуальных тренировок, чтобы позволить игрокам достичь оптимального уровня физической подготовки для возвращения к соревновательному периоду.

При индивидуальных тренировках, клуб должен следовать следующим рекомендациям:

• На тренировочном объекте должно присутствовать как можно меньше сотрудников клуба (минимальное кол-во членов тренерского штаба, охрана, сотрудники клинингового сервиса, сотрудники по полям, административный персонал).

• Игроки получат личные тренировочные программы накануне вечером путем онлайн коммуникаций, что позволит, ограничить взаимодействия с членами тренерского штаба.

• Игроки должны добираться из своих домов до тренировочного объекта на личных транспортных средствах.

• Доступ в личные жилые площади игроков и тренерского штаба запрещен лицам, которые не проживают постоянно с ними.

• Личный транспорт, используемый игроками и тренерами, всегда должен быть одинаковым, а транспортное средство должно быть должным образом продезинфицировано.

• Все сотрудники, входящие на объекты, должны быть продезинфицированы (включая тренировочные материалы и одежду).

• Подробный график посещений футболистов тренировочного объекта и мест внутри тренировочного объекта должен быть составлен и разослан всем членам основной команды, тренерскому штабу и сотрудникам на объектах.

• Максимум двум игрокам будет разрешено тренироваться в одном и том же месте на тренировочном объекте одновременно, с максимально возможным расстоянием друг от друга.

• Учитывая ограничение не более двух игроков в каждом месте тренировочного объекта, рекомендуется, чтобы на самом тренировочном объекте было не более восьми игроков одновременно.

• Игроки, прибывающие на тренировочных объект, по возможности, не должны вступать в контакт с убывающими с тренировочного объекта игроками

• Прибытие игроков на тренировочный объект должно быть в разное время, с интервалом 15 минут между каждым прибытием, чтобы они не вступали в контакт друг с другом.

• Игроки должны прибывать на тренировочный объект в одиночку.

• Игроки должны прибыть на тренировочный объект в своем тренировочном комплекте, в который они переоденутся у себя дома.

• Тренировочный процесс будет проводиться с минимальным использованием какого-либо тренировочного материала.

• Если используется какой-либо тренировочный материал, оно обязательно должно быть продезинфицировано сотрудником, ответственным за уборку, прежде чем следующий игрок приступит к тренировке.

• По прибытии на тренировочный объект, игроки должны носить лицевую маску и перчатки, где это возможно.

• В конце индивидуальной тренировки игрок должен направиться прямо к своему транспортному средству, чтобы максимально ограничить его движение вокруг тренировочного объекта.

• Двери помещений внутри тренировочного объекта должны быть всегда открыты, где это возможно.

• Члены тренерского штаба (минимальное необходимое количество), по возможности, должны наблюдать за тренировкой на расстоянии, соблюдая при этом дистанцию в 1-2 метра друг от друга.

• Клуб должен максимально ограничить передвижения игрока (и членов его семьи, проживающих вместе с ним) в то время, когда он находится вне тренировочного объекта.