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«Рубин» возобновит тренировки 16 мая

сегодня, 18:39

Пресс-служба «Рубина» на официальном сайте объявила о возобновлении тренировок на клубной базе с 16 мая.

На территории Республики Татарстан разрешена организация тренировочного процесса для профессиональных клубов.

Таким образом, руководством и тренерским штабом ФК «Рубин» принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба.

Иностранные футболисты Дарко Евтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильгор, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Сильвие Бегич, которые находятся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на въезд в Россию.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:01
Космонавт хоть и был против, но придется лететь.
Удачи Рубинушка!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:54
16 мая уже завтра.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:41
лёня не подведи))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:40
как все, так и Рубин...
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