«Рубин» возобновит тренировки 16 мая

Пресс-служба «Рубина» на официальном сайте объявила о возобновлении тренировок на клубной базе с 16 мая.

На территории Республики Татарстан разрешена организация тренировочного процесса для профессиональных клубов.

Таким образом, руководством и тренерским штабом ФК «Рубин» принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба.

Иностранные футболисты Дарко Евтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильгор, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Сильвие Бегич, которые находятся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на въезд в Россию.