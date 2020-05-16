«Факел» приступит к тренировкам после сдачи тестов на коронавирус

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вчера, 21:15

Источник сообщает, что футболисты «Факела» с завтрашнего дня начнут прибывать в расположение клуба.

Игроки сдадут тест на COVID-19 в течение двух дней, после этого воронежцы приступят к подготовке к новому сезону ФНЛ , который может начаться 2 августа. Футболисты будут тренироваться в трех группах по шесть человек.

Ранее «Факел» объявил, что в сезоне 2020/2021 в команде останутся 17 игроков из тех, кто принимал участие в текущем. По информации источника, полузащитник получил предложение продлить контракт, однако он еще не принял решения.