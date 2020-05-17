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Левандовски: «Мы рады, что Бундеслига возвращается и мы сможем играть»

сегодня, 08:25
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария19:00 Не начался

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал интервью в преддверии матча с «Унионом» в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Мы рады, что Бундеслига возвращается и мы сможем снова играть. Несмотря на недавние события в Германии, нам вполне комфортно и мы уверены, что можем возобновить игру.

У нас нет мыслей о коронавирусе. Это было тяжелое время в мире, но в последние несколько недель ситуация в Германии стала лучше.

Мы хорошо подготовились к этому матчу. Возможно, первые 20 минут нам будет не хватать уверенности, но, надеюсь, спустя 5-10 минут все будет как раньше.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:43
Бундеслига уже вернулась даже есть первые результаты.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:29
Мы ещё больше рады
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