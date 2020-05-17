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Клопп прокомментировал возможное возобновление розыгрыша АПЛ

сегодня, 09:32

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с возможным возобновлением розыгрыша АПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса. По словам Клоппа, длительное отсутствие матчей и групповых тренировок не является большой проблемой для его команды.

Футбол – это игра, в которой все находятся в одинаковой ситуации. В матчах с соперниками мы не должны находиться в нашей оптимальной форме, нам просто следует подготовиться как можно лучше. Для остальных команд ситуация складывается точно так же.

Когда бы мы не возобновили сезон, у нас будет столько же времени на подготовку, как и у других команд, и нашей работой всегда было и будет использовать ситуацию, в которой мы находимся. Мы будем в настолько хорошей форме, насколько это возможно.

Отметим, что ранее по вопросу возобновления розыгрыша АПЛ высказался форвард «Уотфорда» Трой Дини.

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Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 10:45, ред.
всё правильно сказал,наверное самый прогресивный и адекватный тренер современности))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:14
Клоппу для чемпионства ничего не грозит, задел огромный и поэтому он смело об этом говорит.
drug01
drug01
сегодня в 09:39
Сейчас каждый думает по своему.....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:36
Клопп знает о чём говорит
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