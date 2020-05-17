Клопп прокомментировал возможное возобновление розыгрыша АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о ситуации с возможным возобновлением розыгрыша АПЛ , приостановленного из-за пандемии коронавируса. По словам Клоппа, длительное отсутствие матчей и групповых тренировок не является большой проблемой для его команды.

Футбол – это игра, в которой все находятся в одинаковой ситуации. В матчах с соперниками мы не должны находиться в нашей оптимальной форме, нам просто следует подготовиться как можно лучше. Для остальных команд ситуация складывается точно так же.

Когда бы мы не возобновили сезон, у нас будет столько же времени на подготовку, как и у других команд, и нашей работой всегда было и будет использовать ситуацию, в которой мы находимся. Мы будем в настолько хорошей форме, насколько это возможно.