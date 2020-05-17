Глен Джонсон призвал Санчо перейти в «Ливерпуль»

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сегодня, 08:49

Бывший защитник сборной Англии заявил, что вингеру дортмундской «Боруссии» стоит воздержаться от перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает источник со ссылкой на Liverpool Echo. По словам Джонсона, Санчо следует отдать предпочтение трансферу в «Ливерпуль».

Если бы он перешел в «Манчестер Юнайтед», на него сразу же стала бы давить необходимость хороших выступлений, и для того, кто столь молод – это большая ответственность. От него будут ждать, что он мгновенно улучшит команду, а такого попросту не бывает. В то же время в «Ливерпуле» на него не будет оказываться такое сильное давление.