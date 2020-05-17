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Глен Джонсон призвал Санчо перейти в «Ливерпуль»

сегодня, 08:49

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон заявил, что вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо стоит воздержаться от перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает источник со ссылкой на Liverpool Echo. По словам Джонсона, Санчо следует отдать предпочтение трансферу в «Ливерпуль».  

Если бы он перешел в «Манчестер Юнайтед», на него сразу же стала бы давить необходимость хороших выступлений, и для того, кто столь молод – это большая ответственность. От него будут ждать, что он мгновенно улучшит команду, а такого попросту не бывает. В то же время в «Ливерпуле» на него не будет оказываться такое сильное давление.

Отметим, что, по слухам, на Санчо претендуют «Ливерпуль», МЮ и «Челси». Также сообщалось, что игроком интересуются «Реал» и «Барселона».

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Artuom
Artuom
сегодня в 11:36
А зачем Ливерпулю он? Вот если бы Салаха продавали, тогда другое дело, как раз на его позицию.

В БД или в том же МЮ игровой практики явно больше будет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:01
То есть в Ливере можно дурака валять.
7mt286ajfhp6
7mt286ajfhp6
сегодня в 08:51
Может быть и перейдет.
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