Глен Джонсон призвал Санчо перейти в «Ливерпуль»

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон заявил, что вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо стоит воздержаться от перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает источник со ссылкой на Liverpool Echo. По словам Джонсона, Санчо следует отдать предпочтение трансферу в «Ливерпуль».
Если бы он перешел в «Манчестер Юнайтед», на него сразу же стала бы давить необходимость хороших выступлений, и для того, кто столь молод – это большая ответственность. От него будут ждать, что он мгновенно улучшит команду, а такого попросту не бывает. В то же время в «Ливерпуле» на него не будет оказываться такое сильное давление.
Отметим, что, по слухам, на Санчо претендуют «Ливерпуль», МЮ и «Челси». Также сообщалось, что игроком интересуются «Реал» и «Барселона».
В БД или в том же МЮ игровой практики явно больше будет
В БД или в том же МЮ игровой практики явно больше будет