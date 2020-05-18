Клубы Ла Лиги приступили к тренировкам в группах до 10 человек

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сегодня, 15:23

Ла Лиги объявила о возобновлении групповых тренировок.

С сегодняшнего дня клубы смогут тренироваться в группах до 10 человек. Отмечается, что сезон должен возобновиться в июне, но точной даты пока нет.

The 𝘳𝘰𝘯𝘥𝘰 is back! 🔄 pic.twitter.com/Av1B2B6nET — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 18, 2020