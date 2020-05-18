Клубы Ла Лиги приступили к тренировкам в группах до 10 человек

Ла Лиги объявила о возобновлении групповых тренировок.
С сегодняшнего дня клубы смогут тренироваться в группах до 10 человек. Отмечается, что сезон должен возобновиться в июне, но точной даты пока нет.
The 𝘳𝘰𝘯𝘥𝘰 is back! 🔄 pic.twitter.com/Av1B2B6nET— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 18, 2020
🏃 #FelizLunes— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 18, 2020
💪 ¡Ya está en marcha nuestro entrenamiento!
📍 #RMCity pic.twitter.com/pjORJrM0MM
Ранее СМИ сообщили, что Ла Лига планирует завершить сезон 29 июля.