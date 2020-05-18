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Клубы Ла Лиги приступили к тренировкам в группах до 10 человек

сегодня, 15:23

Ла Лиги объявила о возобновлении групповых тренировок.

С сегодняшнего дня клубы смогут тренироваться в группах до 10 человек. Отмечается, что сезон должен возобновиться в июне, но точной даты пока нет.

Ранее СМИ сообщили, что Ла Лига планирует завершить сезон 29 июля. 

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Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:35
Отличные новости.
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