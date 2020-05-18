Тарасов: «Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань»

Полузащитник «Рубина» в своём инстаграме сообщил об отъезде в расположение команды для возобновления тренировок.

Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. С одной стороны, я этого очень ждал, а с другой – тяжело после трёх месяцев с семьёй уезжать. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе.