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Тарасов: «Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань»

сегодня, 09:50

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своём инстаграме сообщил об отъезде в расположение команды для возобновления тренировок.

Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. С одной стороны, я этого очень ждал, а с другой – тяжело после трёх месяцев с семьёй уезжать. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 10:35
еще один асс, каждый шаг свой разглашает
Faustello
Faustello ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 10:31
Ентому Бузотёру чай прявидилося опяти чта князюшка Владимир в опасности, опяти майкой на защитушку князеву богатырушка едет стоять!!!
xu3zccm2f6ta
xu3zccm2f6ta
сегодня в 10:17
Майку с плешивым не забудь
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:14
время пришло)) действуй))
drug01
drug01
сегодня в 09:55, ред.
Доброго пути хорошей подготовки
Mangur
Mangur
сегодня в 09:54
Жуть. Посевная на носу. Кудыть тя понесло, лихоимец?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:51
Отлично, все рады..
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 09:51
Это великое событие.
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