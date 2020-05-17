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«Крылья Советов» получили разрешение на проведение тренировок

сегодня, 19:35

Пресс-служба «Крылья Советов» объявила о том, что клуб получил право проводить групповые тренировки:

Игроки «Крыльев Советов», находящиеся в России, в понедельник соберутся в Самаре. Оперативный штаб Самарской области разрешил проведение тренировочных занятий при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. В ближайшее время «Крылья» начнут подготовку к возобновлению чемпионата на клубной базе. Руководить тренировочным процессом будут Сергей Корниленко и Саша Петрович, а также тренер вратарей Виктор Гаус. В настоящее время решается вопрос о возвращении легионеров в расположение нашей команды. Рестарт сезона намечен на 21 июня, но подробный календарь по датам будет опубликован позднее. В первом после паузы матче «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом».

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Все комментарии
Gurben
Gurben
сегодня в 21:11
Повезло.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 20:52
А что будет если не во всех регионах разрешат тренироваться из за пандемии?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:07
Оживают потихоньку.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:04
Хорошо что разрешение получили.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:47
Тренеруются без Божовича.
beefs
beefs
сегодня в 19:44
вот и наши оживают
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:37
Хорошо
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:36
осталось тренера дождаться))
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