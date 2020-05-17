«Крылья Советов» получили разрешение на проведение тренировок

Пресс-служба «Крылья Советов» объявила о том, что клуб получил право проводить групповые тренировки:

Игроки «Крыльев Советов», находящиеся в России, в понедельник соберутся в Самаре. Оперативный штаб Самарской области разрешил проведение тренировочных занятий при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. В ближайшее время «Крылья» начнут подготовку к возобновлению чемпионата на клубной базе. Руководить тренировочным процессом будут Сергей Корниленко и Саша Петрович, а также тренер вратарей Виктор Гаус. В настоящее время решается вопрос о возвращении легионеров в расположение нашей команды. Рестарт сезона намечен на 21 июня, но подробный календарь по датам будет опубликован позднее. В первом после паузы матче «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом».