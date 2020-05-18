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«Спартак» намерен возобновить тренировки 23 мая

сегодня, 10:09

По информации источника, игроки «Спартака» в четверг, 21 мая, будут протестированы на коронавирус.

Возобновление тренировок в свою очередь запланировано на субботу, 23 мая.

Ранее совладелец «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

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Все комментарии
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 10:58
Это будет знаменательным событием в истории футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:45
Удачи...
По сути у Спартака осталась одна значимая игра......на Кубок....(ну и финал в случае успеха)

В Чемпионате оставшиеся 8 игр - формальность....ибо и вылететь не вылетят...но и до 5-го евротурнирного места не допрыгнуть....
При определённом раскладе конечно и 6-я команда может заевротурнириться....но Кубок надёжней...))
Faustello
Faustello
сегодня в 10:24, ред.
Хорошая новость, позитивная новость.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:13
пора готовится а то будет совсем печально))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:10
Пока худейте дома!
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