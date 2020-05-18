«Спартак» намерен возобновить тренировки 23 мая

По информации источника, игроки «Спартака» в четверг, 21 мая, будут протестированы на коронавирус.
Возобновление тренировок в свою очередь запланировано на субботу, 23 мая.
Ранее совладелец «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
По сути у Спартака осталась одна значимая игра......на Кубок....(ну и финал в случае успеха)
В Чемпионате оставшиеся 8 игр - формальность....ибо и вылететь не вылетят...но и до 5-го евротурнирного места не допрыгнуть....
При определённом раскладе конечно и 6-я команда может заевротурнириться....но Кубок надёжней...))
По сути у Спартака осталась одна значимая игра......на Кубок....(ну и финал в случае успеха)
В Чемпионате оставшиеся 8 игр - формальность....ибо и вылететь не вылетят...но и до 5-го евротурнирного места не допрыгнуть....
При определённом раскладе конечно и 6-я команда может заевротурнириться....но Кубок надёжней...))