«Спартак» намерен возобновить тренировки 23 мая

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сегодня, 10:09

По информации источника, игроки «Спартака» в четверг, 21 мая, будут протестированы на коронавирус.

Возобновление тренировок в свою очередь запланировано на субботу, 23 мая.

Ранее совладелец «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.