Медведев: «Все тесты на коронавирус в „Зените“ — отрицательные»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о результатах тестов на коронавирус в клубе:

У нас нет ни одного случая заражения коронавирусом, слава богу. Что касается Фарфана, знаю, что он был на самоизоляции. Как я знаю, у него идет контролируемая, легкая форма. Дай бог, чтобы он выздоровел и приступил к тренировкам

Случай с Фарфаном еще раз показывает, что подхватить вирус можно где угодно, пойдя в магазин или пересекшись с кем-то на прогулке. Поэтому очень важно соблюдать все необходимые меры.