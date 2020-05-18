ГлавнаяНовости

Медведев: «Все тесты на коронавирус в „Зените“ — отрицательные»

сегодня, 13:55

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о результатах тестов на коронавирус в клубе:

У нас нет ни одного случая заражения коронавирусом, слава богу. Что касается Фарфана, знаю, что он был на самоизоляции. Как я знаю, у него идет контролируемая, легкая форма. Дай бог, чтобы он выздоровел и приступил к тренировкам

Случай с Фарфаном еще раз показывает, что подхватить вирус можно где угодно, пойдя в магазин или пересекшись с кем-то на прогулке. Поэтому очень важно соблюдать все необходимые меры. 

Все новости
ЦСКА — о победе в Кубке УЕФА: «15 лет прошло, а было будто вчера»
Сегодня, 11:46 ФотоВидеоКомментарии28
Слухи«Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ
Сегодня, 11:13 Комментарии6
Владимирское «Торпедо»: «Клуб не ставил вопрос о снятии с ПФЛ»
Вчера, 20:09 Комментарии9
Владимирское «Торпедо» может сняться с ПФЛ
Вчера, 13:55 Комментарии6
Футболисты ЦСКА пройдут тесты на коронавирус 18 мая
Вчера, 11:48 Комментарии31
ОфициальноВласти России разрешили иностранным игрокам и тренерам вернуться в страну
Вчера, 10:35 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:49
Это радостная весть. Удачи чемпионам. Гыгыгы
Faustello
Faustello
сегодня в 14:09
Молодцы!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:56
хорошая новость ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100