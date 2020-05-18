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ЦСКА — о победе в Кубке УЕФА: «15 лет прошло, а было будто вчера»

сегодня, 11:46

Сегодня, 18 мая, исполнилось 15 лет со дня победы ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005.

В 2005 году московский клуб одолел «Спортинг» (3:1) и взял первый еврокубок в истории России.

«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!», – подписала публикацию пресс-служба ЦСКА в твиттере.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 13:05
Давай! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:48
Это было давно..и не правда.....)
КюнваГ
КюнваГ ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 12:44
Скорее за новым портфелем с деньгами для взяток)
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 12:42
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Swinsi (раскрыть)
    сегодня в 12:35
    Ну не свои же победы в еврокубках семинольным вспоминать!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 12:16
    Болельщиков ЦСКА со славным юбилеем. Даст Бог повторим. Удачи нам.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:16
    Как сейчас помню, это было волшебство. Думаю болелы всех команд были горды и радовались этому достижению Российского клуба.
    Дрессировщик хряков
    Дрессировщик хряков
    сегодня в 12:15
    Почту дограбят и в Анжи превратятся.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Swinsi (раскрыть)
    сегодня в 12:15
    Пост завистника и только. )).
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:13
    Скорейших новых побед и Титулов!!! Удачи ЦСКА!!!
    Gleyan
    Gleyan
    сегодня в 12:07
    Скоро поколение сменится, а впереди один туман.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:03
    жаль что это прошлое)) настоящее пока не солнечно к сожалению
    Footbolista
    Footbolista ответ Swinsi (раскрыть)
    сегодня в 11:55
    SHMEL
    SHMEL ответ Swinsi (раскрыть)
    сегодня в 11:54
    В истории всех команд есть Мариборы и Легии...
    SHMEL
    SHMEL ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 11:53
    Кроме этих безумных скобок есть чем ответить, на командном уровне, может чем похвастаться, тем, о чем я не знаю? Давай, вместе посмеёмся.
    Swinsi
    Swinsi
    сегодня в 11:53
    Больше помнится Лудогорец и Ференцварош.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 11:52
    Всех армейцев с грандиозным юбилеем! Мы всегда первые!!!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 11:52
    Если бы нам сейчас такой же состав...Вот была команда, нет КОМАНДА!!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:52
    да, есть что вспомнить...
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 11:51
    Победа была достойной...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ SHMEL (раскрыть)
    сегодня в 11:50
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 11:48
    Пора отправляться в поход за новым трофеем.
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