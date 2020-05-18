ЦСКА — о победе в Кубке УЕФА: «15 лет прошло, а было будто вчера»

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сегодня, 11:46

Сегодня, 18 мая, исполнилось 15 лет со дня победы ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005.

В 2005 году московский клуб одолел «Спортинг» (3:1) и взял первый еврокубок в истории России.

«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА -2005!», – подписала публикацию пресс-служба ЦСКА в твиттере.