ЦСКА — о победе в Кубке УЕФА: «15 лет прошло, а было будто вчера»

Сегодня, 18 мая, исполнилось 15 лет со дня победы ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005.
В 2005 году московский клуб одолел «Спортинг» (3:1) и взял первый еврокубок в истории России.
«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!», – подписала публикацию пресс-служба ЦСКА в твиттере.
15 лет прошло, а было будто вчера 🤩 Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005! #историяЦСКА #15летКубкуУЕФА https://t.co/tnxxYOxQwr pic.twitter.com/fpVZjTvi1E— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2020