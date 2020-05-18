«Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ

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сегодня, 11:13

По информации источника, футбольный клуб «Долгопрудный» в следующем сезоне может выступить в Футбольной национальной лиге.

Сообщается, что руководство клуба отправило в лигу все необходимые документы для получения лицензии, которая позволит в предстоящем сезоне выступать в ФНЛ . В числе прочего «Долгопрудный» предоставил финансовые гарантии. Клуб также обладает необходимой инфраструктурой для проведения матчей во втором по значимости российском дивизионе.