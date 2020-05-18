«Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ

По информации источника, футбольный клуб «Долгопрудный» в следующем сезоне может выступить в Футбольной национальной лиге.
Сообщается, что руководство клуба отправило в лигу все необходимые документы для получения лицензии, которая позволит в предстоящем сезоне выступать в ФНЛ. В числе прочего «Долгопрудный» предоставил финансовые гарантии. Клуб также обладает необходимой инфраструктурой для проведения матчей во втором по значимости российском дивизионе.
На момент приостановки сезона-2019/2020 «Долгопрудный» расположился на втором месте в зоне «Запад» ПФЛ.