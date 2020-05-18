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«Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ

сегодня, 11:13

По информации источника, футбольный клуб «Долгопрудный» в следующем сезоне может выступить в Футбольной национальной лиге.

Сообщается, что руководство клуба отправило в лигу все необходимые документы для получения лицензии, которая позволит в предстоящем сезоне выступать в ФНЛ. В числе прочего «Долгопрудный» предоставил финансовые гарантии. Клуб также обладает необходимой инфраструктурой для проведения матчей во втором по значимости российском дивизионе.

На момент приостановки сезона-2019/2020 «Долгопрудный» расположился на втором месте в зоне «Запад» ПФЛ.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:16
не думаю что им по карману))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:15
Москва наступает!
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