Президент «Анжи» о коронавирусе: «Только в моем селении умерло 16 человек»

Президент «Анжи» Осман Кадиев раскритиковал правительство Дагестана из-за ситуации с эпидемий коронавируса в республике.

— У вас есть своя версия статистики смертей?

Только в моем селении умерло 16 человек. Многие лежат по домам, больницы не функционируют в полной мере, их не хватает. Там страшная картина творится. Минимум 200 человек лежат с коронавирусом в своих домах. У нас в год умирает 12-13 человек, а тут 16 за несколько недель! Если так обстоят дела в одном селении, то что же в республике в целом?

— Что говорят в республике о происходящем?

Одна женщина из моего села пришла навестить отца и увидела всю картину. Она выставила все то, что увидела своими глазами, и ее после этого пригласили в шестой отдел МВД . Соответственно, все написанное было удалено, и ее чуть не заставили извиняться за высказывания в соцсетях. Это маразм, ведь на дворе не 1937-й год. Если мы не будем знать правду, то как нас будут лечить? Ставятся неправильные диагнозы больным людям… Вы же не враги самим себе, как так можно?

У меня нет ни одного знакомого, чьи родственники или друзья не болеют коронавирусом в Дагестане. Я могу позвонить сейчас по своим контактам и узнать, сколько у них из знакомых болеет в республике. Да, есть, кто выздоровел, но есть и те, кто умер. Почему мы скрываем правду? Я не понимаю логику людей, которые не способствуют тому, чтобы выправить ситуацию и делать все по уму.