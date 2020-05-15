Новая реальность, где Кокорин — жертва, трудяга и скромный герой

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сегодня, 13:10

Александр Кокорин еще не определился со своим будущим, но без дела он не сидит. «Соккер.ру» — о том, как форвард «хорошеет» на глазах.

Через полтора месяца истекает контракт Кокорина с «Зенитом», нападающий уже несколько месяцев может официально вести переговоры с другими клубами, но сидит на том, на чем обычно сидят, ровно и даже не шевелится. Александр увлекся практиками медитации коренного населения Америки, или у него есть план, который не требует спешки? Имеется пара мыслей на этот счет.

Кокорин сейчас ниже травы и тише воды, режим самоизоляции этому способствуют, а прежние «выходы в свет» служат назиданием: Саша уложил в гроб свою репутацию человека и профессионала за пределами футбольного поля, когда швырялся деньгами в Монако после жуткого вылета с Евро и стульями в «Кофемании». Одна из задач Кокорина, если он хочет оставаться небедным человеком — стать паинькой. А еще желательно выглядеть жертвой обстоятельств в прошлом и прослыть добрым парнем с большим сердцем.

Поэтому сейчас кипит юридическая работа, адвокаты Мамаева и Кокорина пытаются добиться «справедливости постфактум»: кассационный суд уже отменил приговор Мосгорсуда, дело о похождениях двух футболистов и их друзей будет пересмотрено в вышестоящей инстанции. Раз — и нет судимости, либо заменят умышленное причинение телесных повреждений на хулиганку. Совсем другой вид!

Кокорин уже дважды публично посоветовал фильм «Просто помиловать», подчеркнув, что это точь-в-точь про него. «Просто помиловать» — довольно качественная голливудская «слезовыжималка» о несправедливо осужденном темнокожем и его борьбе с предрассудками и системой. Героя Джейми Фокса осудили на казнь на основании показаний настоящего убийцы и несмотря на наличие алиби. Ох, ну прям один в один про Кокорина! Он ведь тоже… э-э-э… бил человека стулом. И видео есть. Хватило же наглости провести параллели.

Впрочем, будем немного справедливы: это не у Александра хватило наглости, а хватает профессионализма и креативности у людей, которым он платит за выравнивание своей репутации. Спасибо еще, что на святую классику вроде «Побега из Шоушенка» не покусились. Кокорин очень хочет выглядеть «хорошим», и понимает, что тут не обойтись без титанического труда пиар-агентов, которые рьяно взялись за дело и сейчас лепят из Саши жертву и непризнанного героя.

Очень вовремя Кокорин пожертвовал миллион рублей на лечение девочки с генетическим заболеванием и организовал сбор средств среди футболистов. За Арнеллу Персаеву, ее маму и близких родственников можно только порадоваться, но циничные специалисты, которые выстраивают из руин репутацию Кокорина, за закрытыми дверями назвали это «хорошим кейсом», не более. Сынишка, читающий стихи о Дне Победе — тоже красиво, берем, два выпуска «Красавы» за два месяца — заверните. Несправедливо наказанный и благородный, щедрый и неравнодушный — вот новый Кокорин. Уже уверовали?

Мне, признаться, сложновато пустить в свою реальность такого рыцаря без страха и упрека, свежи еще в памяти его мародерство и крестовые походы. Наверное, проблема в выбранной пиарщиками Александра стратегии, которая выглядит откровенно нежизнеспособной. Наш народ умеет прощать, но нелюбовь к мажорам и чудакам на ту же букву гораздо сильнее. В историю о Кокорине-жертве поверят только напутавшие с похмелья фанатки Бибера, ведь даже неоправданная жестокость наказания футболистов не отменяет мерзость совершенного ими поступка. И да, если бы на месте Пака был какой-нибудь безвестный Гук, то дело вообще не получило бы ход, а Саша с Пашей продолжили бы играть в футбол как ни в чем не бывало.

Больше шансов на успех франшизы «Просто Кокорин» могло быть в случае выбора другого направления: «жертва» и «герой» — это чересчур, а вот в «раскаявшегося мальчишку» люди могли поверить, но тогда Александру пришлось бы предстать незрелым и уязвимым, а он хочет оставаться сильным, смелым и крутым, но при этом вызывать жалость и обострять чувство справедливости. Может, еще и увидим смену стратегии, а пока отвечаем на ваш вопрос: зачем Кокорину вообще все это нужно? Ради денег, конечно.

Александр не спешит садиться на последний поезд в Европу, хотя и подогревает интерес к себе рассказами об интересе итальянских топ-клубов. Но знаете что? Пиар-кампания Кокорина направлена внутрь, не наружу. Форвард хочет казаться хорошим, прилежным, исправившимся и в то время невиновным для российских клубов и публики. Будет плохим — не дадут хороший контракт, не позовут в рекламу, ведь человека с отталкивающим имиджем в массах ни одна здравомыслящая компания не сделает своим лицом.

Полагаю, план «А» Кокорина — дождаться отъезда Азмуна из «Зенита» и занять его место, ведь Александр прямым текстом подтвердил, что деньги дороже гордости и понтов:

Очень большая вероятность, что вернусь в «Зенит». Все от них зависит. Если предложат новый контракт на хороших условиях, то сядем и обговорим все с клубом. Между «Ромой» и «Зенитом» выберу Питер. Но это если хорошо поговорим с руководством. А если плохо, то оказаться в таком клубе, как «Рома» — большая мечта.

В этой короткой реплике весь Кокорин. Если не прочувствовали с первого раза, перечитайте снова задом наперед.