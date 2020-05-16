Дзюба и воровство. Детективный скандал

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сегодня, 15:00

О знаменитом первом уходе футболиста из «Спартака» – на «Соккер.ру».

Дзюба – любимый и ненавистный капитан сборной России, в своей жизни пережил много скандалов. Но только один стоил ему потерянных лет на высочайшем уровне. Рассказы, что лучше было начинать с низов, Артём выдумал постфактум. Конечно же, потерял шанс раньше заиграть в сборной и основе «Спартака». И раз Радослав Ковач вспомнил ту историю, а недавно Василий Уткин отреагировал на едкий личный выпад Дзюбы, перечислив две воровские байки из жизни Артёма – освежим в памяти странный скандал.

В центре скандала воспитанник «Спартака» и уроженец столицы из семьи «понаехавших». Мама родом из Чувашии, в столице работала продавщицей в продуктовом магазине, где и встретила Сергея Дзюбу – прибывшего из полтавской области Украины парня, который устроился в милицию, то есть вредным для здоровья трудолюбием не страдал. Обычные профессии, разумеется, нелюбимые, неблагодарные. Коммуналка, затем маленькая квартира, двое детей, мальчик и девочка – классическая семья девяностых.

Не удивительно, что форвард из московской подворотни до сих пор по реакции на мир — дитя улиц, причем на удивление хрестоматийное. Даже любовь к чтению роднит Дзюбу с мелкими бандитами девяностых. Те тоже обожали самообучение, переходя от гоп-стопа к более денежным и престижным в иерархии того времени ремеслам. Люди, воспитанные в семье милиционера и в футбольной школе, редко бывают другими по подходу к окружающим или характеру – бытие не всегда, но может определять сознание.

Дзюба не слушал Рихтера в детстве, зато вырос крепким и удачно пинал мяч. Заиграл в дубле «Спартака», попал в основу. Вот только команду возглавил Карпин, а Валерий Георгиевич, похоже, не большой любитель наглых людей, ведь и сам не без греха. У молодого тренера с самого начала был хороший контакт с молодыми футболистами, но Дзюбу невзлюбил. И из-за стиля – заставлял Артёма расширять игровой функционал, присматривать за хавбеками соперника, и из-за характера – молодой парень не был покладистым.

Карпин почти всегда выбирал Веллитона, ведь играл «4-2-3-1», а россиянин объективно уступал бразильцу. Зато Дзюбу в «Спартаке» здорово опекал Романцев – приходил на тренировки, когда консультировал Карпина. Артём оставался в первой команде с подачи легенды. Однако на сборах произошел странный случай. Баженов и Быстров жили в одной комнате, играли в карты, а к ним присоединился именно Дзюба. Затем Владимир обнаружил, что у него пропали деньги – то ли из кошелька, то ли выигранный в карты куш.

Подозрение сразу пало на Артёма. Лидер «Спартака» Йиранек потребовал Дзюбу вывернуть карманы – нашли пропажу. Объяснить происхождение денег нападающий так внятно, чтобы Быстров заподозрил других, не смог. И Карпин воспользовался скандалом. В 9 из 10 случаев не знаем ни о драках в раздевалках, ни о редких, но возможных случаях воровства, а тут «красно-белые» быстренько отдали информацию прессе – болельщиков настроили против Дзюбы. И хотя другие клубы не спешили забирать Артёма, помог агент Сафонов.

Посредник нашел выход на Непомнящего, а поскольку Валерий Кузьмич – добрый дедушка, то согласился забрать Дзюбу в «Томь» на воспитание. Дальше знаете – через сезон Артём заиграл, попал в «Ростов», вернулся в «Спартак», где снова сыграл результативно. Однако потом не выбил у Федуна жирный новый контракт и укатил к врагам в «Зенит». Тоже не со всеми тренерами дружил, но в итоге выиграл чемпионат России.

А как реагирует на историю Карпин? Тренера больше волнует, когда Дзюба уничтожает «Ростов», нежели попытки Артёма задеть его лично. Кстати, о личном. В жизни Дзюбы есть менее известный, но показательный момент с «воровством». Уткин в ходе недавней перепалки напомнил всем, что жена Дзюбы – Кристина, была девушкой близкого друга форварда, вратаря Ивана Комисарова, но Артём ее увел. А друг его в итоге даже простил. Есть у форварда хищный магнетизм, ведь и жена измену с Орзул простила, и друг юности до сих пор рядом.

Но что случилось после игры в карты с Быстровым? Дзюба говорит, что оболгали, подбросили деньги. Артём называл Владимира «изделием номер 23», намекая на презерватив, но вряд ли его ярость является железным доказательством невиновности. В истории «слово против слова» остается поиграть в Шерлока Холмса. Если пробовать применить дедукцию, то вряд ли выйдете на вариант, что Дзюбе подложили деньги. Пришел играть в карты, причем к человеку, с которыми конфликтовал – сам Артём говорит, что были стычки именно с Быстровым на тренировках.

Возможно, дело в том, что Дзюба, который не умеет проигрывать, уступил Владимиру в карты, а потом решил прикарманить куш, чтобы остаться победителем? Поскольку у форварда «Зенита» до сих пор мозги работают, как у дворовых детей 90-х, то мог решить «наказать лоха». Увидел деньги без присмотра – положил в карман, считая победу Быстрова случайной. Воровство у богатых – а Дзюба уже тогда зарабатывал очень много, не завязано на получении финансовой выгоды, поэтому скромная сумма не должна сбивать с толку.

Йиранек и Ковач до сих пор не могут понять, зачем воровать 800 долларов, если тебе самому платят сотни тысяч в год и дают шанс в «Спартаке», причем по протекции самого Романцева? Но чехам не понять, как мыслит Дзюба, какова мотивация его глупейших поступков. Например, ни слова не сказал после того, как полицейские Санкт-Петербурга устроили жесткую охоту за фанатами «Спартака», хотя любой не эгоист вступился бы за кузьмичей, которых паковали так, словно представляли угрозу или лично посылали капитана сборной в Сан-Марино.

Возможно, Артём — тут нельзя утверждать, только представлять оценочные суждения, решил огорчить врага Быстрова? Выбрал метод, который подвернулся – не в последний раз в жизни сначала сделал, а потом подумал. Предполагаемый вор мог не догадаться, что Быстров раскроет преступление, предложит вывернуть карманы и представить чек из банкомата о снятии именно такой суммы, как украли у Владимира. Поверить, что Карпин попросил подбросить деньги Дзюбе чужими руками сложнее, ведь Валерий Георгиевич имел всю полноту власти – легко мог отправить Артёма в аренду без подстав.

Может, Быстров в закрытой комнате где-то потерял ровно столько, как нашли у Дзюбы? Маловероятно. Конечно, для футболистов 800 долларов не являются значительной суммой – спустя долгие годы Владимир даже здоровается с Артёмом. Но те деньги обошлись дорого, Дзюба публично часто говорит, что его тогда подставили – якобы Быстров или Баженов по приказу Карпина подбросили деньги, чтобы возник скандал, и форварда можно было вышвырнуть из «Спартака». Какая-то нелепая версия, не находите? Уж скорее Быстрова надо обвинять в самодеятельности из мести.

Но зачем тренеру так рисковать? Быстров мог все рассказать Федуну – Карпина бы выгнали с волчьим билетом. А Дзюба был запасным – легко убрать без скандала, после которого Артёма в раздевалке называли «крысой» и шутили, что надо беречь карманы. Футбольные команды похожи на тюрьмы, армейские роты или сиротские приюты по отношению к воровству в коллективе. Дзюбе еще повезло, что его случайно не встретили позже загадочные громилы вечером на темной улице. Дело не в сумме, а в уважении – вор посчитал Быстрова тем, кого можно ограбить.

Сам Владимир только подкалывает Дзюбу время от времени, делая легкие отсылки к той истории, без конкретики. Но детектив мутный и сильно повлиял на карьеру Артёма. И версии по правдоподобности разные. Чуть легче уверовать в приступ глупой клептомании, особенно с учетом, что Дзюба не смог доказать напарникам, что снял ровно такую же сумму в банкомате, нежели в заговор против молодого резервиста. Артём не был основным в том «Спартаке», Карпин одним пинком мог забросить форварда в аренду в «Томь» безо всяких схем.

Да и искренностью капитан сборной России никогда не страдал. Святой человек не уводит девушку у друга, у которого выпрашивает прощение, не изменяет матери своих детей – можно развестись и гулять, а тут снова поняли и простили, не обзывает тренеров и редко оказывается в центре скандала с воровством денег. Даже если предположить, что Дзюбу подставили, хочется спросить: кем тебя должны считать напарники, чтобы согласиться на мерзкую комбинацию? Как себя надо вести с ними? Почему всегда в таких историях в центре Дзюба?

Не удивительно, что любая попытка сделать из Артёма новую скрепу – а о нем даже в российских сериалах зачем-то говорят, как о Гагарине 2018 года выпуска, встречает негативную реакцию футбольных людей. Для тех россиян, что узнали о Дзюбе на чемпионате мира, Артём может быть героем приятных мгновений. Но для опытных болельщиков речь о противоречивом человеке, чей язык – его враг. Артём определенно не российский Златан, ведь швед не лишен самоиронии, невзирая на наглость.

А если послушать форварда Дзюбу, то во всех случаях его подставляли. Это были плохие агенты, тренеры – грозился побить Карпина, которого разозлили обвинения Артёма, и шутил о вызове наставника на дуэль, обстоятельства, напарники, журналисты, фанаты, и так далее. Но можно ли верить Дзюбе всегда и во всем? Тут ведь как суд присяжных – никто не знает, как было в реальности, но у каждого есть право высказать мнение, ведь это одна из самых нелепых, но ярких историй российского футбола.

В момент, когда выносят вердикт, презумпция невиновности, мотив и доказательства уже не имеют значения. Поэтому финальный вопрос: мистер Холмс, как думаете, украл ли Артём деньги у Владимира?