Бородюк: «Имеет значение, когда команда соберется вместе»

Российский тренер считает, что неравный выход из режима самоизоляции клубов РПЛ перед подготовкой к возобновлению национального первенства может повлиять на спортивный принцип.

Этот фактор может повлиять на подготовку, футбол — командный вид спорта, имеет значение, когда команда вместе соберется, как будет тренироваться на первоначальном этапе, в парах, в группах. Это потеря времени, она может сказываться на отдельно взятом клубе. В любом случае, это форс-мажорная ситуация, тут многое зависит от футболистов, тренерского и медицинского штаба.