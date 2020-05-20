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Бородюк: «Имеет значение, когда команда соберется вместе»

сегодня, 13:25

Российский тренер Александр Бородюк считает, что неравный выход из режима самоизоляции клубов РПЛ перед подготовкой к возобновлению национального первенства может повлиять на спортивный принцип.

Этот фактор может повлиять на подготовку, футбол — командный вид спорта, имеет значение, когда команда вместе соберется, как будет тренироваться на первоначальном этапе, в парах, в группах. Это потеря времени, она может сказываться на отдельно взятом клубе. В любом случае, это форс-мажорная ситуация, тут многое зависит от футболистов, тренерского и медицинского штаба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:22
проблема есть, проблема будет решаться
G12ridul
G12ridul
сегодня в 14:19
А у Бородюка есть команда?
beefs
beefs
сегодня в 13:58
естественно все зависит индивидуально как поддерживали форму футболисты...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:50
Вместе определяется командный дух
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:27
Качественная тренировка и выйдут на уровень. Время есть. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:27
Кто бы спорил...
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