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«Фиорентина» хочет вернуть Кутроне «Вулверхэмптону»

вчера, 21:51

«Фиорентина» намерена вернуть форварда Патрика Кутроне «Вулверхэмптону». Клуб из Флоренции арендовал игрока у «волков» в январе на 18 месяцев. Руководство «Фиорентины» посчитало выступления форварда в составе команды неубедительными и хочет вернуть его «Вулверхэмптону» ближайшим летом. «Фиалки» планируют взять на место Кутроне более опытного нападающего, сообщает источник со ссылкой на Daily Mail.

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Все комментарии
wigbor
wigbor
сегодня в 00:32
Значит, так надо.
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:56
и завяли
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ матос (раскрыть)
вчера в 22:55
    матос
    матос
    вчера в 22:47
    лодырь
    Живодёр вернулся
    Живодёр вернулся ответ Legend 6 (раскрыть)
    вчера в 22:20
    Попробуй изгнать их именем святого Лионтия Моисеича. Аха-ха)
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 22:11
    Похоже Кутроне это такой европейский Прудников, начал неплохо, а потом сплошные непонятки..
    Legend 6
    Legend 6 ответ Faustello (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Это печально.
    На место одного адекватного пользователя придет 3 князева клона...
    Yurza
    Yurza
    вчера в 22:07
    Правильное решение.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:59
    Молодой и ленивый.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:56
    Фиалки разочаровались....
    beefs
    beefs
    вчера в 21:52
    значит чем то не подошел
    VIPded
    VIPded
    вчера в 21:51
    Безденежье оно такое...
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