«Фиорентина» хочет вернуть Кутроне «Вулверхэмптону»

«Фиорентина» намерена вернуть форварда Патрика Кутроне «Вулверхэмптону». Клуб из Флоренции арендовал игрока у «волков» в январе на 18 месяцев. Руководство «Фиорентины» посчитало выступления форварда в составе команды неубедительными и хочет вернуть его «Вулверхэмптону» ближайшим летом. «Фиалки» планируют взять на место Кутроне более опытного нападающего, сообщает источник со ссылкой на Daily Mail.
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На место одного адекватного пользователя придет 3 князева клона...