Отец Кузяева: «Ни с „Зенитом“, ни с другими клубами переговоров не ведем»

Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева рассказал о будущем своего сына в петербургском клубе.
Продление контракта с «Зенитом»? Вообще не знаю, откуда появилась эта информация. Пока даже не могу комментировать. Сейчас ждем, когда сезон возобновится и возобновится ли. Точно могу сказать: ни с «Зенитом», ни с другими клубами переговоров не ведем.
У Далера был разговор с Сергеем Богдановичем (Семаком) относительно игры в оставшейся части сезона. Сын готов выйти на поле и помогать команде. А что будет, когда сезон закончится, мне говорить пока сложно.
Будем шить маски.
Будем шить маски.
Куда торопиться...
Ещё же целых 26 дней старого контракта....))
Куда торопиться...
Ещё же целых 26 дней старого контракта....))