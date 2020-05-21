Отец Кузяева: «Ни с „Зенитом“, ни с другими клубами переговоров не ведем»

Отец полузащитника «Зенита» рассказал о будущем своего сына в петербургском клубе.

Продление контракта с «Зенитом»? Вообще не знаю, откуда появилась эта информация. Пока даже не могу комментировать. Сейчас ждем, когда сезон возобновится и возобновится ли. Точно могу сказать: ни с «Зенитом», ни с другими клубами переговоров не ведем.

У Далера был разговор с Сергеем Богдановичем (Семаком) относительно игры в оставшейся части сезона. Сын готов выйти на поле и помогать команде. А что будет, когда сезон закончится, мне говорить пока сложно.