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Отец Кузяева: «Ни с „Зенитом“, ни с другими клубами переговоров не ведем»

сегодня, 13:06

Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева рассказал о будущем своего сына в петербургском клубе.

Продление контракта с «Зенитом»? Вообще не знаю, откуда появилась эта информация. Пока даже не могу комментировать. Сейчас ждем, когда сезон возобновится и возобновится ли. Точно могу сказать: ни с «Зенитом», ни с другими клубами переговоров не ведем.

У Далера был разговор с Сергеем Богдановичем (Семаком) относительно игры в оставшейся части сезона. Сын готов выйти на поле и помогать команде. А что будет, когда сезон закончится, мне говорить пока сложно.

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:53
...ни с «Зенитом», ни с другими клубами переговоров не ведем....
Будем шить маски.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:25
Вот это да!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:11
чистая Правда..
ошалевший
ошалевший
сегодня в 15:05
никто не хочет слазить с трубы,скоро очередной раб из рук миллера в руки ротенберга перепрыгнет
112910415
112910415
сегодня в 14:16
уж не к Черному ли морю придётся ехать ?
Nevastol
Nevastol
сегодня в 13:50
Так можно и в спартаке оказаться.
Eddja
Eddja
сегодня в 13:44
Удачи!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:28
Игрок хороший, если бы не череда травм. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:26
Ну и правильно...
Куда торопиться...
Ещё же целых 26 дней старого контракта....))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:25
Останется в Зените.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:22
Испортил себе карьеру в Зените
Брулин
Брулин
сегодня в 13:21
А где он играть то собирается?😳
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:20
Чего то задумали ??? Или в Европу намылились, либо повышение зарплаты будут требовать???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:09
Но и зря.
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