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Итальянский журналист: «Азмун мог бы заменить Милика в „Наполи“»

сегодня, 13:56

Итальянский журналист Альфредо Педулла прокомментировал слухи о том, что «Наполи» хочет подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Азмуну интересен этот вариант. Он может занять место Милика, если поляк покинет клуб этим летом.

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Брулин
Брулин
сегодня в 15:04
Надо звонить Нобелю и уточнять кто куда переходит, если Нобель сказал в Наполи, значит в Наполи, если в Эвертон, значит в Эвертон.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ FROLL 001 (раскрыть)
сегодня в 14:50
Конечно. Золото в первенстве водокачки или борьба за евроместа в сильном чемпионате. Особенно для иранца.
Этак Азмун мог и у себя в Иране выиграть 100500 трофеев, и в Ростове оставаться. Зенит уже стал для него шагом вперёд, но это не предел его карьеры.
Eddja
Eddja
сегодня в 14:45
Никуда он не перейдет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:32
Хороший футболист и Зениту пригодится.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:32
Сердар должен для начала золото взять с Зенитом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:16
Не вижу смысла...для перехода Сердара....при остающихся в команде Мертенса,Милика и Инсинье........
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:15
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:13
Разговоры тянутся бесконечные. Ждем открытия трансферного " стеклопакета".
beefs
beefs
сегодня в 13:57
мог бы, но не хочет
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