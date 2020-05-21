Итальянский журналист: «Азмун мог бы заменить Милика в „Наполи“»

Забудьте о GOAT. В футболе есть великие, но нет одного величайшего Пеле и Марадона не тянут на статус единственного и неповторимого, а Месси — и

«Благополучный этап закончился». «Локомотив» закрывают Привычных «железнодорожников» больше не будет – «Соккер.ру» реагирует на

Скромные проводы. Футболисты «Локомотива» попрощались с Легендой Не все футболисты «Локо» заметили перемены на тренерском мостике, но у