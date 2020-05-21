Итальянский журналист: «Азмун мог бы заменить Милика в „Наполи“»

Итальянский журналист Альфредо Педулла прокомментировал слухи о том, что «Наполи» хочет подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
Азмуну интересен этот вариант. Он может занять место Милика, если поляк покинет клуб этим летом.
Итальянский журналист Альфредо Педулла прокомментировал слухи о том, что «Наполи» хочет подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
Азмуну интересен этот вариант. Он может занять место Милика, если поляк покинет клуб этим летом.
Этак Азмун мог и у себя в Иране выиграть 100500 трофеев, и в Ростове оставаться. Зенит уже стал для него шагом вперёд, но это не предел его карьеры.
Этак Азмун мог и у себя в Иране выиграть 100500 трофеев, и в Ростове оставаться. Зенит уже стал для него шагом вперёд, но это не предел его карьеры.