Президент «Гремио»: «Мы дали разрешение на переговоры „Наполи“ с Эвертоном»

Президент «Гремио» Ромильдо Болзан сообщил, что клуб дал разрешение «Наполи» начать переговоры с нападающим Эвертоном Суаресом.

Мы могли бы договориться о его продаже, но до сих пор не увидели ни одного предложения, поставленного на стол. Так что говорить не о чем. Изначально был контакт с «Наполи», и мы дали им разрешение провести переговоры непосредственно с игроком на личных условиях, но они еще не достигли определенного результата.

Когда это будет завершено, тогда «Наполи» должен будет сделать предложение «Гремио». Я могу сказать, что €25 млн не будет удовлетворительной суммой, даже с финансовым кризисом, вызванным пандемией.

До сих пор мы не получили от них ни одного предложения, будь то €20 млн, €30 млн или €40 млн.