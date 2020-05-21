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Президент «Гремио»: «Мы дали разрешение на переговоры „Наполи“ с Эвертоном»

сегодня, 17:47

Президент «Гремио» Ромильдо Болзан сообщил, что клуб дал разрешение «Наполи» начать переговоры с нападающим Эвертоном Суаресом.

Мы могли бы договориться о его продаже, но до сих пор не увидели ни одного предложения, поставленного на стол. Так что говорить не о чем. Изначально был контакт с «Наполи», и мы дали им разрешение провести переговоры непосредственно с игроком на личных условиях, но они еще не достигли определенного результата.

Когда это будет завершено, тогда «Наполи» должен будет сделать предложение «Гремио». Я могу сказать, что €25 млн не будет удовлетворительной суммой, даже с финансовым кризисом, вызванным пандемией.

До сих пор мы не получили от них ни одного предложения, будь то €20 млн, €30 млн или €40 млн.

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shlomo
shlomo
сегодня в 17:51
Денежные дела важнее всего
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:48
Это младший брат Суареса из Барсы? Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:48
Денег срубить охота...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:47
хорошо раз так)))
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