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Стракоша: «С приходом Индзаги у команды изменился менталитет»

сегодня, 16:41

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша рассказал об изменениях в команде после прихода на пост главного тренера Симоне Индзаги.

Менталитет изменился, качество у команды было всегда. Раньше мы не верили в свои силы, Индзаги улучшил нас. 

Тренер не оказывает на нас давления, мы всегда спокойны и наслаждаемся любой ситуацией. Плоды нашей работы были заметны не сразу, нужно было проявить терпение. 

Сейчас мы рискуем, но это нравится болельщикам. Мне также нравится принимать участие в активной игре, я чувствую себя более живым. Мы надеемся, что останемся командой с самой лучшей защитой в Серии А до конца сезона.

Напомним, что недавно Стракоша травмировался на тренировке.  

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Все комментарии
Prichal
Prichal
сегодня в 16:58
Это же хорошо.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:42
может и так)))
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