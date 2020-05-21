Стракоша: «С приходом Индзаги у команды изменился менталитет»

Голкипер «Лацио» рассказал об изменениях в команде после прихода на пост главного тренера Симоне Индзаги.

Менталитет изменился, качество у команды было всегда. Раньше мы не верили в свои силы, Индзаги улучшил нас.

Тренер не оказывает на нас давления, мы всегда спокойны и наслаждаемся любой ситуацией. Плоды нашей работы были заметны не сразу, нужно было проявить терпение.

Сейчас мы рискуем, но это нравится болельщикам. Мне также нравится принимать участие в активной игре, я чувствую себя более живым. Мы надеемся, что останемся командой с самой лучшей защитой в Серии А до конца сезона.