«Спартак» поддержал Бакаева, заразившегося коронавирусной инфекцией

«Спартак» поддержал своего полузащитника Зелимхана Бакаева, который недавно сдал положительный тест на COVID-19.
Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждём тебя на поле.
Один из лучших в чемпионате по числу успешных обводок и дриблингу. Если не лучший.
Постоянно обостряет, лезет вперёд, отдаёт и забивает.
Лишь бы не сбавил требования.
Один из лучших в чемпионате по числу успешных обводок и дриблингу. Если не лучший.
Постоянно обостряет, лезет вперёд, отдаёт и забивает.
Лишь бы не сбавил требования.
Здоровья Всем!
Здоровья Всем!