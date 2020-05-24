«Спартак» поддержал Бакаева, заразившегося коронавирусной инфекцией

«Спартак» поддержал своего полузащитника , который недавно сдал положительный тест на COVID-19.

Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждём тебя на поле.