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«Спартак» поддержал Бакаева, заразившегося коронавирусной инфекцией

сегодня, 10:28

«Спартак» поддержал своего полузащитника Зелимхана Бакаева, который недавно сдал положительный тест на COVID-19.

Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждём тебя на поле.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 12:00
Речь про РПЛ, при чём тут Месси?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:57
Ты про Месси сейчас написал?
makkie
makkie
сегодня в 11:50
Зеле здоровья и возвращения в строй!

Один из лучших в чемпионате по числу успешных обводок и дриблингу. Если не лучший.
Постоянно обостряет, лезет вперёд, отдаёт и забивает.
Лишь бы не сбавил требования.
tolctoy
tolctoy
сегодня в 11:32
Давай выздоравливай.К дерби с цска должен быть готов на 100 процентов.Уж очень игоряну понравился твой удар.Все требуют повтор.
Eddja
Eddja
сегодня в 10:59
Длительный карантин поможет ему выздороветь.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:44
ну и молодцы))
МапС
МапС
сегодня в 10:39
К возобновлению чемпа поправится!
Здоровья Всем!
drug01
drug01
сегодня в 10:39
Надо его изолировать на пол сезона
9xbxeddy42p3
9xbxeddy42p3
сегодня в 10:29
Скорейшего выздоровления ему.
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