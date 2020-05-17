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В Сети появился протокол безопасности РПЛ

сегодня, 14:14

В Сети появился протокол безопасности РПЛ на тот случай, если у кого-то из игроков российских клубов будет выявлен коронавирус.

В случае положительного результата теста коронавирус:

— Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.

— Клубный врач должен произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.

— Пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.

— Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.

— Все мероприятия в отношении выявленного заражённого и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора; Тестирование контактной группы организуется командным врачом.

— Пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней;

— Условие выхода из изоляции – нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР. Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.

Напомним, что РПЛ должна вернуться 21 июня

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 15:24
У нас в Белой Калитве в 2016 умерло 38 человек,в Каменске 56..всё симптомы нынешнего коронавируса.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 15:15
Два года, как эта х..рь по стране гуляет, а диагностировать её и протоколы начали писать только тогда, когда за бугром кипишь подняли
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:15
Ничего нового
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 15:02
Штефко, провинившегося в Новые Санжары сошлют
Брулин
Брулин
сегодня в 14:48
Замены по QR- кодам будут делать?
vadexus
vadexus
сегодня в 14:37
Это тоже нужно для прикрытия.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:34
Время покажет на сколько необходима эта Директива...
VIPded
VIPded
сегодня в 14:31
Протокол как протокол...
ОПС
ОПС
сегодня в 14:24
Вряд ли что то поможет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:16
Это касается только заражённого, а что будет с клубом.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:16
Хорошо...и давайте уже играть
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