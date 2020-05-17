В Сети появился протокол безопасности РПЛ на тот случай, если у кого-то из игроков российских клубов будет выявлен коронавирус.

В случае положительного результата теста коронавирус:

— Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.

— Клубный врач должен произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.

— Пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.

— Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.

— Все мероприятия в отношении выявленного заражённого и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора; Тестирование контактной группы организуется командным врачом.

— Пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней;

— Условие выхода из изоляции – нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР. Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.