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Кьеллини: «Понял бы, если Бонуччи перешел в „Реал“, но „Милан“?»

сегодня, 10:10

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об уходе защитника Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году.

Это был странный поступок. По-настоящему плохой выбор. Он не был в гармонии с самим собой, его тревожили тысячи вещей, и он принял такое решение.

Он принял решение за пару недель, в течение этого времени мы не виделись. Уверен, будь я рядом, я бы заставил его подумать еще, и он бы остался. То же самое было с Конте в 2014 году. Они всегда уходят, когда меня нет рядом.

Я говорил с Лео, когда все уже свершилось, и не увидел вообще никакой логики в произошедшем. Я бы понял, если бы он перешел в «Реал», но в «Милан»? Судьба хотела, чтобы все вернулось на круги своя.

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Все комментарии
Columb
Columb
сегодня в 12:17
Каждому свое.
juvenale
juvenale
сегодня в 11:35, ред.
привозуччи лучше бы там и оставался
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 10:35
Временное помутнение рассудка!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:14
Ушёл ничего странного
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