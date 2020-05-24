Кьеллини: «Понял бы, если Бонуччи перешел в „Реал“, но „Милан“?»

Капитан «Ювентуса» поделился мнением об уходе защитника в «Милан» в 2017 году.

Это был странный поступок. По-настоящему плохой выбор. Он не был в гармонии с самим собой, его тревожили тысячи вещей, и он принял такое решение.

Он принял решение за пару недель, в течение этого времени мы не виделись. Уверен, будь я рядом, я бы заставил его подумать еще, и он бы остался. То же самое было с Конте в 2014 году. Они всегда уходят, когда меня нет рядом.

Я говорил с Лео, когда все уже свершилось, и не увидел вообще никакой логики в произошедшем. Я бы понял, если бы он перешел в «Реал», но в «Милан»? Судьба хотела, чтобы все вернулось на круги своя.