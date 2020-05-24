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Главный тренер «Ислочи» покинет клуб в конце сезона

сегодня, 10:40

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после поражения от «Энергетика-БГУ» объявил, что нынешний сезон станет для него последним в клубе.

Хочу объявить, что сезон мой заключительный будет в этом клубе. К сожалению. Не могу больше.

Жуковский занимает пост главного тренера «Ислочи» с 2010 года. 

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 10:57
Не пошло у тренера.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:42
это очень плохо)
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