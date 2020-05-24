Главный тренер «Ислочи» покинет клуб в конце сезона

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сегодня, 10:40

Главный тренер «Ислочи» после поражения от «Энергетика-БГУ» объявил, что нынешний сезон станет для него последним в клубе.

Хочу объявить, что сезон мой заключительный будет в этом клубе. К сожалению. Не могу больше.

📺 Вчера к нам на тренировку приезжала съемочная группа телеканала «Беларусь 5». Ярослав Писаренко пообщался с Виталием Жуковским в преддверии матча с @fcshakhterby 😉#фкислочь #fcisloch #беларусь5 #шахтерислочь pic.twitter.com/7RIbQ2TayP — ФК «Ислочь» 🐺 (@fcisloch) April 30, 2020

Жуковский занимает пост главного тренера «Ислочи» с 2010 года.