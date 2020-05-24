Лаутаро отказался от нового контракта с «Интером», чтобы перейти в «Барсу»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес твердо решил покинуть клуб.
По информации источника, аргентинец отклонил новый контракт «Интера» с более высокой зарплатой. Напомним, что действующее соглашение действует до лета 2023 года, а отступные за игрока составляют 111 млн евро. Источник также сообщает, что Лаутаро уже договорился об условиях личного контракта с «Барселоной».
Ранее стало известно, что защитник каталонцев Хуниор Фирпо будет включен в сделку по переходу Лаутаро.
Все понятно хочет в Барсу и президент Расинга тоже хочет % от сделки, все понятно.Вопрос только один, где Барселона бабки возьмет:))))
Все понятно хочет в Барсу и президент Расинга тоже хочет % от сделки, все понятно.Вопрос только один, где Барселона бабки возьмет:))))
Тут уж скорее смурфик ложку в рот возьмёт или ещё чего похлеще. Аха-ха)
Тут уж скорее смурфик ложку в рот возьмёт или ещё чего похлеще. Аха-ха)
И что мне ваш бан? Зарегаться дело трёх минут. Тебе ли не знать? Аха-ха)
И что мне ваш бан? Зарегаться дело трёх минут. Тебе ли не знать? Аха-ха)
Если бы барса хотела купить симулянта, она купила бы Роналду. Тем более стоит дешевле Лаутаро)
Если бы барса хотела купить симулянта, она купила бы Роналду. Тем более стоит дешевле Лаутаро)
Не думаю, что это престижно)
Не думаю, что это престижно)