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Лаутаро отказался от нового контракта с «Интером», чтобы перейти в «Барсу»

сегодня, 21:09

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес твердо решил покинуть клуб.

По информации источника, аргентинец отклонил новый контракт «Интера» с более высокой зарплатой. Напомним, что действующее соглашение действует до лета 2023 года, а отступные за игрока составляют 111 млн евро. Источник также сообщает, что Лаутаро уже договорился об условиях личного контракта с «Барселоной».

Ранее стало известно, что защитник каталонцев Хуниор Фирпо будет включен в сделку по переходу Лаутаро.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
сегодня в 22:14, ред.
Он его земляк, так что своих лоббирует в клуб!
The Bilderberg group
The Bilderberg group
сегодня в 22:14
Мундо депортиво все не уймется.

Все понятно хочет в Барсу и президент Расинга тоже хочет % от сделки, все понятно.Вопрос только один, где Барселона бабки возьмет:))))
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 22:07
В стране вроде кризис,говорили они)
The Bilderberg group
The Bilderberg group
сегодня в 21:59
До лампочки , действующий контракт еще 3 года в силе.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 21:58
Решил загубить карьеру. Не его клуб. Ему лучше дальше в Интере играть.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 21:52
Не удивлен ни чуть, в Барсу все хотят перейти, но вот нужен ли он большой вопрос.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:37
В чем проблема то? До 2023 года ещё есть время. Продавать можно через год. Может Через полтора.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 21:37
гном не против?
На посошок
На посошок ответ NOVA (раскрыть)
сегодня в 21:37
Вам на руку. Уверяю - игрок дно.
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 21:37
Не просто в тени, а в тенищщще. Куда уж ей до Бускетса или Луиса Симуляреса? Аха-ха)
NOVA
NOVA
сегодня в 21:36
ну и зря!!
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 21:36
Значит он договорился с Мессильяно. Варон ворона глаза не колет.
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 21:33
Пока симулянтка находится в тени) вечно вторая)))
На посошок
На посошок ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 21:31
Но будет всё фатально)
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 21:30
Не думаю, что выйти из тени гномика-подбурка, представляет какие-либо сложности)
Тут уж скорее смурфик ложку в рот возьмёт или ещё чего похлеще. Аха-ха)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:30
Барса обновляется .капитально.
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 21:28
Я думаю нарцисс через пол сезона перешёл бы в ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:28
Хозяин - барин!
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 21:26
Вряд ли, Мессе бы наложил в штаны, аха-ха)
И что мне ваш бан? Зарегаться дело трёх минут. Тебе ли не знать? Аха-ха)
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 21:22
Я думал ты в бане, а ты еще тут))) на рекорд идешь)))

Если бы барса хотела купить симулянта, она купила бы Роналду. Тем более стоит дешевле Лаутаро)
На посошок
На посошок
сегодня в 21:13
В принципе Симуляро Днортинес не так уж и глуп, а его актёрские навыки как раз пригодятся в барселоне)
На посошок
На посошок ответ Михаил Славнов (раскрыть)
сегодня в 21:13
Уверен?)
На посошок
На посошок ответ 3uq2gmdp38mn (раскрыть)
сегодня в 21:12
В барсе играют только на кожаной флейте гнома, аха-ха)
Не думаю, что это престижно)
На посошок
На посошок
сегодня в 21:11
Аха-ха), ещё один верный своему клубу интериста.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:10
Ему видней.
3uq2gmdp38mn
3uq2gmdp38mn
сегодня в 21:09
Конечно, в Барсе по престижней играть.
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