Лаутаро отказался от нового контракта с «Интером», чтобы перейти в «Барсу»

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сегодня, 21:09

Нападающий «Интера» твердо решил покинуть клуб.

По информации источника, аргентинец отклонил новый контракт «Интера» с более высокой зарплатой. Напомним, что действующее соглашение действует до лета 2023 года, а отступные за игрока составляют 111 млн евро. Источник также сообщает, что Лаутаро уже договорился об условиях личного контракта с «Барселоной».

Ранее стало известно, что защитник каталонцев Хуниор Фирпо будет включен в сделку по переходу Лаутаро.