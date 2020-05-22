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«Крылья Советов» просят игроков пойти на понижение зарплаты

сегодня, 19:39

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что «Крылья Советов» направили специальные письма игрокам, отказавшимся идти за понижение зарплаты за апрель-май.

Несколько футболистов «Крыльев» получили письмо от клуба – с просьбой «проявить свою гражданскую позицию и единый командный дух» и пойти на понижение зарплаты за апрель-май на 40%.

Весь тренерский штаб пошел на этот шаг, подавляющее большинство – тоже. За тех, кто на такой шаг не пошёл, клуб может пойти сам и снизит зарплату на те самые 40% в одностороннем порядке.

Ранее стало известно, что тренеры и легионеры «Крыльев Советов» вернутся в Самару 22 мая

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:20
Апрель-май уже прошли...
Не играли...
60% зарплаты за каждый из месяцев вынужденного отдыха - вполне адекватное решение....
Alpribas
Alpribas
сегодня в 20:13
В тарасовке все дружно согласились на понижение, а им все равно заплатили.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:13
Ладно европейские клубы, зарабатывающие сами, там реально владельцы теряют. У нас эти деньги с бюджета все равно уйдут, только по другим карманам.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:12
Путин сказал всем заплатить зарплату - к нему и обращайтесь.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 20:08
Одна показуха, никто никому ничего не понижал.
youtomee
youtomee ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:07
ну в самарском суде и может и не выиграют) а по так всем нормам без ведома игроков никто им не может понизить зп, если это конечно не оговорено в контракте (что вряд ли)
Союзник противников
Союзник противников ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 20:02
Нихрена они не выиграют.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:01
Везде и всем сокращают,за вынужденное безделье,а почему миллионеры должны быть исключением?Не обеднеют.
youtomee
youtomee
сегодня в 19:57, ред.
Игроки может поступают и некрасиво, но что значит в одностороннем порядке? у игроков есть контракт ( и там вряд ли есть опция снижать зп игрокам по щучьему велению), если клуб снизит зп, игрок подаст в суд и выиграет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:48
Показуху хотят устроить, ни в коем случае нельзя соглашаться
VIPded
VIPded
сегодня в 19:46
Себе бы сократили, а не игрокам...
particular
particular
сегодня в 19:45
Судя по последней строке, после просьбы и информирования, клуб не собирается вставать с мольбой на колени..:)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:44
это путь в фнл))
zsb1961
zsb1961
сегодня в 19:41
Пусть проявляют сознательность!
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