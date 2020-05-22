«Крылья Советов» просят игроков пойти на понижение зарплаты

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что «Крылья Советов» направили специальные письма игрокам, отказавшимся идти за понижение зарплаты за апрель-май.

Несколько футболистов «Крыльев» получили письмо от клуба – с просьбой «проявить свою гражданскую позицию и единый командный дух» и пойти на понижение зарплаты за апрель-май на 40%.

Весь тренерский штаб пошел на этот шаг, подавляющее большинство – тоже. За тех, кто на такой шаг не пошёл, клуб может пойти сам и снизит зарплату на те самые 40% в одностороннем порядке.