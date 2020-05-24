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Сигурдссон вылетел в Россию

сегодня, 21:15

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон возвращается в Россию. 21-летний футболист опубликовал фотографию из самолета и написал:

Возвращаюсь в Россию.

Сигурдссон вылетел в Россию

Напомним, что хавбек находился в Исландии с 31 марта из-за эпидемии коронавируса.

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Все комментарии
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 21:39
аха-ха), потому что Гинер по ошибке пургеном подкармливал, вот и обделались на всех фронтах)
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 21:34
У коней от всего срачка, от овса, от спартака...даже стадион в форме любимого предмета построили
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 21:33
Как вариант)
А может на толчке сидит? От короны срачка поговаривают)
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 21:29
Может он рядом с самолетом бежит? Отсвечивает иллюминатор
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 21:28
Он самоизолировался
На посошок
На посошок
сегодня в 21:27
Звучит страшнее, чем в третий дивизион. Аха-ха)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:25
А раньше вылететь не смог? Теперь 2 недели карантина. обеспечено.))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:23, ред.
Кресло пустое!!! Сигурдссона за-бы-лииии!!!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 21:16
И сразу на карантин.
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