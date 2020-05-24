Сигурдссон вылетел в Россию

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон возвращается в Россию. 21-летний футболист опубликовал фотографию из самолета и написал:
Возвращаюсь в Россию.
Напомним, что хавбек находился в Исландии с 31 марта из-за эпидемии коронавируса.
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон возвращается в Россию. 21-летний футболист опубликовал фотографию из самолета и написал:
Возвращаюсь в Россию.
Напомним, что хавбек находился в Исландии с 31 марта из-за эпидемии коронавируса.
А может на толчке сидит? От короны срачка поговаривают)
А может на толчке сидит? От короны срачка поговаривают)