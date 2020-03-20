Великолепная пятёрка

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сегодня, 14:15

Ситуация во французской Лиге 2 в традиционном обзоре «Соккер.ру».

Чемпионат Франции в Лиге 2 был прерван за десять туров до финиша. Пока неизвестно, когда он возобновится. Когда-нибудь возобновится и порадует французов интересной развязкой.

Исход борьбы за повышение в классе прогнозированию не подлежит. Можно только предсказать, что два, а может и три счастливчика, прячутся в пятёрке, оторвавшейся от остальных преследователей. Это «Лорьян», «Ланс», «Труа», «Аяччо» и «Клермон». Лидер «Лорьян» опережает идущий пятым «Клермон» всего на четыре очка. Который же в свою очередь оторвался от старейшего французского клуба на шесть очков. И это тот случай, когда четыре очка это мало, а шесть – уже много.

Немного о регламенте. Две сильнейшие команды выходят в Лигу 1 напрямую. Четвёртая и пятая сыграют между собой в четвертьфинале дополнительного турнира. Победитель отправляется в полуфинал, где его ждёт клуб, пришедший на финиш третьим. Тот, кто окажется сильнее, сыграет с восемнадцатой командой Лиги 1. Поэтому несложно догадаться, насколько велика разница между вторым и третьим местом, не говоря о втором и четвертом.

Пока в наилучшем положении «Лорьян» и «Ланс». Но, повторимся, всё очень и очень зыбко. Неизвестно, в каком состоянии команды выйдут после карантина.

«Хеки» из бретонского города Лорьян выбыли из элиты в 2017 году. Две предыдущие попытки оказались неудачными. «Лорьян» даже не попадал в пятёрку. Пришлось расстаться с главным тренером, замечательным в прошлом вратарём Микаэлем Ландро. На вахту заступил Кристоф Пелиссье, который вытащил и укрепил в Лиге 1 «Амьен». И, наверное, Пелиссье не просто так спускался в Лигу 2, а с намерениями вытащить «хеков» на поверхность. Для этого был арендован у «Монако» очень хороший вратарь Пьер Нарди, не всё же ему в Бельгии скучать. Из «Клермона» пригласили защитника Жюльена Ляпорта. Опорный полузащитник Лоран Абергель перебрался из «Нанси». Остальные лидеры – защитник Венсан Ле Гоф, игроки средней линии Фабьен Лемуан, Энцо Ле Фи, Джимми Кабо, Йоанн Висса, Сильвен Марво, нападающий Пьер-Ив Амель – не первый год в команде. Команда созрела для повышения в классе. Но свою зрелость надо показать.

«Ланс» на рубеже веков входил в число ведущих клубов Франции, поставлял футболистов в сборные и даже становился чемпионом страны. Но потом что-то пришло в негодность. «Кроваво-золотые» отсутствуют в элите с 2015 года. Кто-то по ним соскучился, а кто-то и забыл. В прошлом году Филипп Монтанье едва не вернул северян в Лигу 1, но сорвался в переходняках. Теперь попытка номер два. В составе «кроваво-золотых» есть немало известных игроков: вратарь Жан-Люк Лека, защитники Закари Диалло и Гийом Жийе, полузащитники Янник Каюзак и Тони Маурисио, нападающий Флориан Сотока. А есть и носитель знаменитой фамилии – Шарль Боли. Племянник того самого Базиля Боли, что принёс «Марселю» историческую победу в финале Лиге чемпионов 1993 года. В отличие от дяди, 21-летний Шарль играет в средней линии и числится не французом, а шотландцем.

Возможно, Лига 1 потеряла без корсиканских команд. А некогда славная «Бастия» сама потерялась на задворках французского футбола. Но у «Аяччо» есть шанс вернуться в компанию сильнейших. Сейчас «белые медведи» (да-да, именно эти звери, никогда не жившие на Корсике, являются символами клуба) идут третьими. При том, что в прошлом сезоне островитяне чудом спаслись от вылета. Оливье Панталони, тренирующий «Аяччо» с 2014 года с самого вылета, специалист – опытный. Вот его опыт и спас корсиканцев от вылета из Лиги 2. Состав «белых медведей» не столь представителен, как у «Лорьяна» и «Ланса». Но есть, как минимум, один футболист, заслуживший упоминания. Это капитан команды Йоан Кавалли, который очень хочет отметить своё сорокалетие, а также двадцатилетие своей профессиональной карьеры, на поле в качестве игрока Лиги 1. Сорок лет ему исполнится в сентябре 2021 года, так что у Йоана есть две попытки осуществить свою мечту.

«Труа» пока идёт четвёртым, но шансы троянцев стать третьими весьма основательны. Летом команду возглавил довольно известный футболист Лоран Баттлес, которому надоело быть на вторых-третьих ролях в «Сент-Этьене». А капитану команды, опытному Стефану Дарбиону не меньше, чем Кавалли, хочется поиграть перед пенсией против сильнейших клубов Франции. Других известных игроков в составе «Труа» немного. Разве что Сок Хён Джун, которого регулярно приглашают в сборную Южной Кореи. В хорошего нападающего обещает вырасти арендованный у «Лиона» 20-летний Ленни Пинтор. Троянцы постараются продлить его аренду, но для этого нужно повышение в классе.

«Клермон» в этой компании пока видится попутчиком. Вряд ли у клуба из города Клермон-Ферран существует большое желание выйти в Лигу 1, где он ещё не был. Особенно на фоне всем известных событий. У клуба и так денег на счету было немного, а теперь и подавно. К повышению в классе он пока не готов. Поэтому планы «рыцарей» мало чем отличаются от принципа Портоса – «я дерусь, потому что дерусь». Хотя «Клермон» не чужд смелым, подчас, чересчур смелым поступкам. В 2014 на должность главного тренера была назначена португалка Элена Кошта. Которая, увы, не смогла справиться с мужским коллективом и через месяц подала в отставку. Её преемница – француженка Корин Дьякр оказалась куда более успешной. Она проработала с «Клермоном» три года, после чего ушла на повышение в сборную Франции. Правда, женскую. Но сама Корин пока не отказалась от планов, когда-нибудь вернуться в мужской коллектив.

Сейчас же «Клермон» отказался от опытов с тренерами в юбках. Сейчас с командой работает пожилой солидный месье Паскаль Гастьен, в свое время игравший за «Марсель» времён Бернара Тапи. Гастьен накопил солидный опыт работы с «Ньором», затем помогал Корин Дьякр, а после её ухода сам встал к штурвалу. По сравнению с прошлым годом – прогресс налицо. За весь чемпионат 2018-19 «рыцари» набрали 48 очков, что принесло им десятое место. Сейчас у них 50 очков и пятая позиция. Команда развивается, причём довольно быстро. Создаётся плацдарм на будущее. Сезон-другой, и «Клермон» созреет для исторического повышения. А там глядишь и мадемуазель тренер подтянется.