Колосков: «ЧМ-90 мог пройти в СССР»

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков признался, что ЧМ-1990 мог пройти в СССР.
Почему победила Италия? Основная причина – наши войска в Афганистане. Мировое сообщество было настроено против Советского Союза. Спорта это тоже коснулось. Из-за этого, напомню, в 80-м последовал бойкот западными державами Олимпиады в Москве.
Что это ??
Кучка нуворишей по-разному и по-удобному для себя трактующих одинаковые действия..??
Почему же они не препятствовали проведению ЧМ-1994 года в США....??
1989 Вторжение США в Панаму
1991 Персидский залив Война в Персидском заливе — международная коалиция во главе с США вторгается в Кувейт.
1992-1998 Ирак Ракетные удары ВВС США по Ираку
1992 Сомали Участие США в операции в Сомали
1994 Гаити Вторжение многонациональных сил во главе с США на Гаити
Что это ??
Кучка нуворишей по-разному и по-удобному для себя трактующих одинаковые действия..??
Почему же они не препятствовали проведению ЧМ-1994 года в США....??
1989 Вторжение США в Панаму
1991 Персидский залив Война в Персидском заливе — международная коалиция во главе с США вторгается в Кувейт.
1992-1998 Ирак Ракетные удары ВВС США по Ираку
1992 Сомали Участие США в операции в Сомали
1994 Гаити Вторжение многонациональных сил во главе с США на Гаити