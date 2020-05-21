Колосков: «ЧМ-90 мог пройти в СССР»

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков признался, что ЧМ -1990 мог пройти в СССР .

Почему победила Италия? Основная причина – наши войска в Афганистане. Мировое сообщество было настроено против Советского Союза. Спорта это тоже коснулось. Из-за этого, напомню, в 80-м последовал бойкот западными державами Олимпиады в Москве.