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Колосков: «ЧМ-90 мог пройти в СССР»

сегодня, 12:36

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков признался, что ЧМ-1990 мог пройти в СССР.

Почему победила Италия? Основная причина – наши войска в Афганистане. Мировое сообщество было настроено против Советского Союза. Спорта это тоже коснулось. Из-за этого, напомню, в 80-м последовал бойкот западными державами Олимпиады в Москве.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:23, ред.
Мировое сообщество...)))
Что это ??
Кучка нуворишей по-разному и по-удобному для себя трактующих одинаковые действия..??

Почему же они не препятствовали проведению ЧМ-1994 года в США....??
1989 Вторжение США в Панаму
1991 Персидский залив Война в Персидском заливе — международная коалиция во главе с США вторгается в Кувейт.
1992-1998 Ирак Ракетные удары ВВС США по Ираку
1992 Сомали Участие США в операции в Сомали
1994 Гаити Вторжение многонациональных сил во главе с США на Гаити
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:15
Ещё в 85-м пристреливались - провели молодежный мундиаль в СССР. Я случайно вместо мультиков посмотрел дополнительное и пенали СССР - Испания и залип на всю жизнь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:13
Много соревнований могло у нас пройти если бы не Афган.
beefs
beefs
сегодня в 12:47
и чего это Вы вспомнили?
Alpribas
Alpribas
сегодня в 12:42
Чего теперь об этом говорить?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:37
Мемуары похоже старичок пишет???
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