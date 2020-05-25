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Мальдини намерен уговорить Доннарумму продлить контракт с «Миланом»

сегодня, 13:29

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини может помочь клубу продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в качестве прощального жеста перед тем, как покинет клуб, сообщает Calciomercato.

По информации источника, бесплатный уход Доннаруммы по истечении контракта следующим летом может закончиться катастрофой в финансовом отношении для «Милана», и Мальдини решил предотвратить такой исход, не обременяя этой задачей своего преемника.

Действующий контракт Доннаруммы истекает в июне 2021 года.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:53
Доннарумма - нескончаемая головная боль Милана.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:57
Уйти бесплатно, выбив тем самым себе более достойный контракт - ну очень заманчивая идея.
Как поступит Джанчик - это очень интересно?!?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:57
Деньги платите и удерживайте.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:49
Может что и получится из этой затеи....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:45
Он просто обязан это сделать))
На посошок
На посошок
сегодня в 13:41
Рискует пойти по статье "Доведение до самоубийства". Ахаха)
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:30
Интересно чьи аргументы будут сильнее?
Мальдини или Райолы.
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