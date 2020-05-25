Мальдини намерен уговорить Доннарумму продлить контракт с «Миланом»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини может помочь клубу продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в качестве прощального жеста перед тем, как покинет клуб, сообщает Calciomercato.
По информации источника, бесплатный уход Доннаруммы по истечении контракта следующим летом может закончиться катастрофой в финансовом отношении для «Милана», и Мальдини решил предотвратить такой исход, не обременяя этой задачей своего преемника.
Действующий контракт Доннаруммы истекает в июне 2021 года.
Как поступит Джанчик - это очень интересно?!?
Как поступит Джанчик - это очень интересно?!?
Мальдини или Райолы.
Мальдини или Райолы.