Серия А подготовит «план Б», если не удастся завершить сезон

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сегодня, 14:09

La Repubblica и Il Giornale сообщают, что руководство Серии А во вторник обсудит альтернативные варианты, если нынешний сезон не удастся завершить в изначальном формате.

20 клубов Серии А во время видеоконференции разработают «план Б», чтобы доиграть сезон. Есть вероятность, что будут сыграны матчи по системе плей-офф.

В настоящее время ходят разговоры, что матчи Серии А могут возобновиться 13 или 20 июня, однако действующий медицинский протокол все еще нуждается в утверждении со стороны властей страны.