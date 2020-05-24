Серия А подготовит «план Б», если не удастся завершить сезон

La Repubblica и Il Giornale сообщают, что руководство Серии А во вторник обсудит альтернативные варианты, если нынешний сезон не удастся завершить в изначальном формате.
20 клубов Серии А во время видеоконференции разработают «план Б», чтобы доиграть сезон. Есть вероятность, что будут сыграны матчи по системе плей-офф.
В настоящее время ходят разговоры, что матчи Серии А могут возобновиться 13 или 20 июня, однако действующий медицинский протокол все еще нуждается в утверждении со стороны властей страны.