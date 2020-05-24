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Серия А подготовит «план Б», если не удастся завершить сезон

сегодня, 14:09

La Repubblica и Il Giornale сообщают, что руководство Серии А во вторник обсудит альтернативные варианты, если нынешний сезон не удастся завершить в изначальном формате. 

20 клубов Серии А во время видеоконференции разработают «план Б», чтобы доиграть сезон. Есть вероятность, что будут сыграны матчи по системе плей-офф. 

В настоящее время ходят разговоры, что матчи Серии А могут возобновиться 13 или 20 июня, однако действующий медицинский протокол все еще нуждается в утверждении со стороны властей страны.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:44
Не хотелось бы такой план .
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:35
В 2006 году горбатые уже пошли по "плану Б"
Bikzon
Bikzon
сегодня в 14:27
Доиграть нужно под любым планом.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:20
Мистер Фикс ...есть ли у вас план?
Prichal
Prichal
сегодня в 14:11
очень мудро.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:10
А там глядишь и пункт С созреет. Гыгыгы
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