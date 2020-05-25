Спаллетти: «Я хочу вернуться к тренерской работе»

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сегодня, 10:40

Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» сообщил, что готов вернуться к тренерской работе после долгого перерыва.

Финансовый аспект не имеет значения, я тренирую, потому что мне нравится это делать. Я хочу вернуться к тренерской работе.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Интер», который прекратил сотрудничество с тренером, но не расторг контракт, рассчитанный до июня 2021 года, сохранив выплату неустойки.

Недавно сообщалось, что Спаллетти стал кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла».