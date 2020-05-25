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Спаллетти: «Я хочу вернуться к тренерской работе»

сегодня, 10:40

Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти сообщил, что готов вернуться к тренерской работе после долгого перерыва.

Финансовый аспект не имеет значения, я тренирую, потому что мне нравится это делать. Я хочу вернуться к тренерской работе.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Интер», который прекратил сотрудничество с тренером, но не расторг контракт, рассчитанный до июня 2021 года, сохранив выплату неустойки.

Недавно сообщалось, что Спаллетти стал кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла».

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 11:22
Неплохой тренер и как человек хороший..
xk69gvpvuzub
xk69gvpvuzub
сегодня в 11:22
Промотал лысый газобаблишко
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:16
Кончился золотой запас...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:13, ред.
И что?))) Тут есть оскорбление работников сайта?))) Что в его комментарии тебя удивляет?)))
Аахахаха.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:06
Поиздержался...)))
Аpбитр
Аpбитр ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 11:05
Добрый день.
Ну считает пользователь, что статья не к месту, но оскорбления в адрес администрации нет.
Перестаньте флудить.
Fendan
Fendan
сегодня в 11:04
Давно пора.
drug01
drug01
сегодня в 11:04
Неужели в Зенит???
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:54
Толковый, кстати, макаронник, в отличие от всяких высокомерных Плачини. Вот кого надо бы в Локо.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
сегодня в 10:50, ред.
А между тем у этого деятеля я нашёл ещё один комментарий, который, эммм, не в вашу пользу.

25процентный клоун

22.05.2020, 21:56

Не к месту статья

https://m.soccer.ru/blogs/record/1183312/neymar-pogba-pol?comment=29886623comment-29886623

И как к этому относиться? Товарищ, скажем так, берега попутал знатно. Тому же Фаустелло неделю вы выписывали за подобные нарушения.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:42
Могу предложить тренером в ФК "Оренбург"...:))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:42
Ни чего не получится
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