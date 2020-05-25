Спаллетти: «Я хочу вернуться к тренерской работе»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти сообщил, что готов вернуться к тренерской работе после долгого перерыва.
Финансовый аспект не имеет значения, я тренирую, потому что мне нравится это делать. Я хочу вернуться к тренерской работе.
Последним местом работы итальянского специалиста был «Интер», который прекратил сотрудничество с тренером, но не расторг контракт, рассчитанный до июня 2021 года, сохранив выплату неустойки.
Недавно сообщалось, что Спаллетти стал кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла».
Аахахаха.
Аахахаха.
Ну считает пользователь, что статья не к месту, но оскорбления в адрес администрации нет.
Перестаньте флудить.
Ну считает пользователь, что статья не к месту, но оскорбления в адрес администрации нет.
Перестаньте флудить.
25процентный клоун
22.05.2020, 21:56
Не к месту статья
https://m.soccer.ru/blogs/record/1183312/neymar-pogba-pol?comment=29886623comment-29886623
И как к этому относиться? Товарищ, скажем так, берега попутал знатно. Тому же Фаустелло неделю вы выписывали за подобные нарушения.
25процентный клоун
22.05.2020, 21:56
Не к месту статья
https://m.soccer.ru/blogs/record/1183312/neymar-pogba-pol?comment=29886623comment-29886623
И как к этому относиться? Товарищ, скажем так, берега попутал знатно. Тому же Фаустелло неделю вы выписывали за подобные нарушения.