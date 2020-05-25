Маттеус: «Гетце нужно перейти в „Герту“»

Бывший игрок сборной Германии прокомментировал новость, что полузащитник «Боруссии» Д покинет клуб этим летом.

Это очень, очень прискорбно. Мы все знаем, что Марио Гетце был большим талантом, когда был моложе. Сейчас, в возрасте 27 или 28 лет, это лучшие годы в футболе.

Это не обязательно должен быть лучший клуб в Европе, но я надеюсь, что он найдет клуб, где будет играть.

Если он останется в Бундеслиге, то должен перейти в «Герту». В этой идее есть своя прелесть. Он может улучшить качество игры в «Герте». К сожалению, в нынешней системе «Боруссии» нет места для Марио Гетце. Но я думаю, что он выдающийся футболист.