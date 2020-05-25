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Маттеус: «Гетце нужно перейти в „Герту“»

сегодня, 09:23

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал новость, что полузащитник «Боруссии» Д Марио Гетце покинет клуб этим летом.

Это очень, очень прискорбно. Мы все знаем, что Марио Гетце был большим талантом, когда был моложе. Сейчас, в возрасте 27 или 28 лет, это лучшие годы в футболе.

Это не обязательно должен быть лучший клуб в Европе, но я надеюсь, что он найдет клуб, где будет играть.

Если он останется в Бундеслиге, то должен перейти в «Герту». В этой идее есть своя прелесть. Он может улучшить качество игры в «Герте». К сожалению, в нынешней системе «Боруссии» нет места для Марио Гетце. Но я думаю, что он выдающийся футболист.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
сегодня в 09:29
Правильно говорит.
idres
idres
сегодня в 09:27
Может и прислушается к совету...
G12ridul
G12ridul
сегодня в 09:25
Возможно, это и будет лучше.
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