Вели Касумов: «Испанцам пить „по-нашему“ не понравилось»

Бывший азербайджанский футболист поделился историей, как однажды выпивал с одноклубниками по «Бетису».

Мы часто общались с командой. Один раз здорово посидели. Собрались у Андрея Кобелева с 4-5 футболистами и сели по-русски. Наутро испанцы жалуются: «Голова болит. Мы даже молоко пили — не помогает. Как вы пьёте так? Вы сумасшедшие». Короче, пить по-нашему им не понравилось.

Я бы не сказал, что мы пили настолько много, чтобы болела голова. Всё было в меру. Утром чувствовал себя хорошо. А так мы в основном в ресторанах собирались после игр в выходные дни — прятались от людей, в VIP-зонах сидели. Там невозможно было просто прийти в ресторан и спокойно посидеть – люди постоянно подходили, автографы просили.