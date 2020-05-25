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Вели Касумов: «Испанцам пить „по-нашему“ не понравилось»

сегодня, 11:24

Бывший азербайджанский футболист Вели Касумов поделился историей, как однажды выпивал с одноклубниками по «Бетису».

Мы часто общались с командой. Один раз здорово посидели. Собрались у Андрея Кобелева с 4-5 футболистами и сели по-русски. Наутро испанцы жалуются: «Голова болит. Мы даже молоко пили — не помогает. Как вы пьёте так? Вы сумасшедшие». Короче, пить по-нашему им не понравилось.

Я бы не сказал, что мы пили настолько много, чтобы болела голова. Всё было в меру. Утром чувствовал себя хорошо. А так мы в основном в ресторанах собирались после игр в выходные дни — прятались от людей, в VIP-зонах сидели. Там невозможно было просто прийти в ресторан и спокойно посидеть – люди постоянно подходили, автографы просили.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:10
Помнится в молодости разок спирт запивали фантой)...аууу испанцы, где вы?)...
На посошок
На посошок
сегодня в 13:08
не привыкли хлебать арбузную бражку. Ахаха)
Накир
Накир
сегодня в 12:29
Ну пить то надо уметь....и тренироваться по этому нужно регулярно...:))))
dadrail
dadrail
сегодня в 12:14
На фига им столько наливали....
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:01
Слабаки!
Надо было сказать, что мы еще не начинали пить, а так, всего-лишь разминались.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:41
По 2 литра на каждого + немного еще пива... Странно, что испанцы вообще выжили.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:39
Азербайджанцы тоже пьют? Больше финнов или так же?
beefs
beefs
сегодня в 11:36
и к чему эти воспоминания?
t65ktbe56ckg
t65ktbe56ckg
сегодня в 11:28
Не понять им значение фразы "дорого стоит только первая бутылка водки"
Yurza
Yurza
сегодня в 11:26
К чему это написано?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:24
Они бы просто померли...
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