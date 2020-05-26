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РПЛ объявила, что все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию

сегодня, 15:23

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что все иностранные игроки и тренеры клубов вернулись в Россию.

Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны. Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего.

Напомним, что РПЛ может быть возобновлена 21 июня.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 15:47
Скорейшего рестарта чемпа!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:25
Радостная весть....пора начинать чемп
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