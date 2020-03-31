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Прядкин: «Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления сезона»

сегодня, 16:25

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о слухах насчет возможных сроков возобновления чемпионата России.

Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата. Ждем завтра видеоконференции с УЕФА, консультируемся с РФС.

Ранее известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян предположил, что чемпионат возобновится не раньше 30 мая.

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Все комментарии
bx7u25_fmzq4
bx7u25_fmzq4
сегодня в 17:25
Слухом земля полнится.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:17
9 мая продолжат!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:10
С чиновничьего языка на русский :
"Мы не способны принимать решения,нас учили только "осваивать средства"....какое решение примут европейские коллеги - такое же примем и мы."
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:08
Пока китайцы не придумают лекарство нельзя начинать чемпионат !
ildar_3871
ildar_3871 ответил ermak6848
сегодня в 17:07
ждём Хорошей погоды и снятия карантина...
Лишь бы Путин был жив !)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:03
ждём Хорошей погоды и снятия карантина...
Mikki
Mikki
сегодня в 16:51
Добавлено новое задание в конкурсе прогнозов - первый комментарий в материале. Подробнее в правилах https://www.soccer.ru/game
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:47
Уже не верится, что возобновится в сложившейся ситуации. Да и футболёры-пешеходы наши уже расслабили булки и играть не хотят, только получать зарплату.
cska1948
cska1948
сегодня в 16:37
Когда возобновится чемпионат России?
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Скорее всего, чемпионат России по футболу будет признан несостоявшимся. Наши футбольные боссы ждут отмашки, для принятия этого решения, из УЕФА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:30
Утки, никому верить нельзя...
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