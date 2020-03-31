Прядкин: «Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления сезона»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о слухах насчет возможных сроков возобновления чемпионата России.
Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата. Ждем завтра видеоконференции с УЕФА, консультируемся с РФС.
Ранее известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян предположил, что чемпионат возобновится не раньше 30 мая.
"Мы не способны принимать решения,нас учили только "осваивать средства"....какое решение примут европейские коллеги - такое же примем и мы."
"Мы не способны принимать решения,нас учили только "осваивать средства"....какое решение примут европейские коллеги - такое же примем и мы."
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Скорее всего, чемпионат России по футболу будет признан несостоявшимся. Наши футбольные боссы ждут отмашки, для принятия этого решения, из УЕФА.
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Скорее всего, чемпионат России по футболу будет признан несостоявшимся. Наши футбольные боссы ждут отмашки, для принятия этого решения, из УЕФА.