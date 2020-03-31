Прядкин: «Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления сезона»

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сегодня, 16:25

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о слухах насчет возможных сроков возобновления чемпионата России.

Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата. Ждем завтра видеоконференции с УЕФА , консультируемся с РФС .

Ранее известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян предположил, что чемпионат возобновится не раньше 30 мая.