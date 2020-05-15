Все игры РПЛ до конца сезона пройдут без зрителей

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возобновление сезона 21 июня:
Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.
Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований.
К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально.
по ходу что-то может измениться !
по ходу что-то может измениться !
Это же как грипп, переболеть не значит защититься
Это же как грипп, переболеть не значит защититься
Футбол без зрителей будет похож на товарищеские матчи на сборах.
Футбол без зрителей будет похож на товарищеские матчи на сборах.