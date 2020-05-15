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Все игры РПЛ до конца сезона пройдут без зрителей

сегодня, 14:39

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возобновление сезона 21 июня:

Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.  

Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований.

К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:36
пусть будет так ...
по ходу что-то может измениться !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:21
Пусть будет так
МапС
МапС
сегодня в 17:54
Шумовая озвучка трибун просто будет необходима, что на стадионах для команд, что по ящику для болел, а то можно будет уснуть на диване.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 16:04
В Китае вроде как есть те, кто повторно заболел
Это же как грипп, переболеть не значит защититься
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 15:06
Нет подтверждения, что повторно нельзя заболеть...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:55
по другому и не ожидалось))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:54
Печально.

Футбол без зрителей будет похож на товарищеские матчи на сборах.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:50
Могли бы вообще все клубы собрать в одном регионе и по быстрому доиграть сезон: через два дня на третий.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:44
Можно тех кто уже официально переболел пускать на стадионы! Нет же подтверждение что повторно можно заболеть? Или есть?
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