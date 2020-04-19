РПЛ рассказала, когда возобновится сезон

РПЛ ответила на часто задаваемые вопросы по поводу возможного возобновления сезона.

Когда возобновится сезон? Как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

Как РПЛ готовится к возобновлению сезона? Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА , УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.

Сезон будет доигран без зрителей? Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны.