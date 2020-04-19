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РПЛ рассказала, когда возобновится сезон

19 апреля 2020, 16:17

РПЛ ответила на часто задаваемые вопросы по поводу возможного возобновления сезона.

Когда возобновится сезон? Как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

Как РПЛ готовится к возобновлению сезона? Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФАУЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.

Сезон будет доигран без зрителей? Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны.

Завершить сезон сейчас? УЕФА дала всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
20 апреля в 09:44
В соккер.ру больше нечего сказать и каждый такой слух
EAGinLE
EAGinLE
20 апреля в 07:23
Подождем .
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 06:41
точной даты никто не знает. одни пустые разговоры
PATRIOT1965
PATRIOT1965
19 апреля в 22:59
Мечты,мечты.Не хотят европейцы терять бабло,тянут до последнего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ andrefino13 (раскрыть)
19 апреля в 21:30
Не только в Беларуси мягко говоря, неадекватные лидеры. В Корее Ким Чен Ын. В Венесуэле Мадуро. А в Беларуси -Батька.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 21:28
Покорно ждем , чем все закончится?
andrefino13
andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 21:17
Так что делать? Грип старый друг, и как говорят :Старый друг, лучше новых двух. Смотри парад в Минске, и вспоминай с грустью прошлую жизнь.
andrefino13
andrefino13
19 апреля в 21:12
А как судьи выживают в столь не простое время???
andrefino13
andrefino13
19 апреля в 21:06
Короче прочитал, понял, что работают, занимаются футболом, рассказывают, не зря хлеб едят, зарплату получают, как Путин велел...
makkie
makkie
19 апреля в 20:06
Похоже, до сентября будем куковать.
Вряд ли что-то раньше изменится. Уж если в Москве только сейчас принимают жёсткие меры - не будут же они через полмесяца их отменять?
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 20:03
Ничего внятного не сказали, загадывать рано
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ andrefino13 (раскрыть)
19 апреля в 19:26
Я не совсем понял ответ. Речь ведь не только о стадионе и о зрителях. Там еще сотни людей, которым футбол до лампочки. Я думаю, что если будут играть, то не в Москве, не в Питере, не в Казани не в Ростове. А может и вообще не будут. Ситуация неясная, т.к. многие люди пока жареный петух не клюнет , ведут себя , мягко говоря, не умно. Болезнь новая, врачи сами не знают как ее лечить и человек либо сам выздоравливает, либо..... А переносят либо переболевшие, либо считающие себя здоровыми. Дома сидеть никто не хочет. Этим мы отличается от китайцев корейцев и немцев. Работает старая истина. Умный учится на других, а дурак-на себе.
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 19:14
Да они там сами ничего не знают.

Гадают каждый день на ромашке.
andrefino13
andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 19:13
У нас Стас Мизайлов в первых рядах, бабушек посадить по домам, а футболистов заражать бесполезно, они не пример для общества.
Башмакоса
Башмакоса
19 апреля в 18:43
Думаю, что проводить матчи со зрителями в оставшейся части сезона будет невозможно (к сожалению).
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 18:35
Понятно все....Впрочем, этого стоило ожидать, что уж там скрывать!
holms918
holms918
19 апреля в 18:33
Всё по обстоятельствам.
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 18:29
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 апреля в 18:11
    Как только, так сразу...
    viv
    viv
    19 апреля в 17:57
    Понятно ...значит не скоро.....
    112910415
    112910415
    19 апреля в 17:48
    не сказать, чтобы прояснилось
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 апреля в 17:27
    Решающее слово не за ФИФА и УЕФА, а за нашими властями, Возможно, что в Тамбове ( условно) можно будет играть, а в Москве и Питере нет. Все возможно. Хорошо хоть то, что у нас футболистов заразившихся нет, в отличие от Италии и Испании.
    Footbolista
    Footbolista
    19 апреля в 17:19
    Faustello
    Faustello
    19 апреля в 17:10, ред.
    Как Спартак доигрывать будет? Там Шмульке пол команды тайком в Германию вывез на аэроплане))
    nrxr9z6_yx8z
    nrxr9z6_yx8z
    19 апреля в 17:04
    Когда нибудь возобновиться.
    Сп62
    Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
    19 апреля в 16:59
    А а этой стране других и нет.
    КЭТиК
    КЭТиК
    19 апреля в 16:52
    Когда Вова скажет, тогда и начнёте.
    ermak6848
    ermak6848
    19 апреля в 16:50
    посмотрим когда ЭТО случится доиграть...
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 апреля в 16:48
    То есть,ничего не сказала.Но мы вспомнили о её существовании,с прежними "довоенными" окладами.И уволенных нет-практически,на положении госслужащих! А ведь "общественная организация"...
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
    19 апреля в 16:48
    Знает только чёрный Толян
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