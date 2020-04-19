РПЛ рассказала, когда возобновится сезон

РПЛ ответила на часто задаваемые вопросы по поводу возможного возобновления сезона.
Когда возобновится сезон? Как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.
Как РПЛ готовится к возобновлению сезона? Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.
Сезон будет доигран без зрителей? Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны.
Завершить сезон сейчас? УЕФА дала всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.
Вряд ли что-то раньше изменится. Уж если в Москве только сейчас принимают жёсткие меры - не будут же они через полмесяца их отменять?
Вряд ли что-то раньше изменится. Уж если в Москве только сейчас принимают жёсткие меры - не будут же они через полмесяца их отменять?
Гадают каждый день на ромашке.
Гадают каждый день на ромашке.