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Ла Лига подтвердила, что трансляция матчей будет проходить с шумом фанатов

сегодня, 17:26

Руководство Ла Лиги и компании, которые занимаются показом матчей испанского первенства, планируют транслировать игры по ТВ с использованием записей шума и криков фанатов с прошлых встреч.

Как сообщается, такой шаг должен улучшить атмосферу на стадионах, ведь игры будут проходить без болельщиков. Об этом сообщил президент компании Mediapro Хауме Роурес. Компания Mediapro транслирует матчи испанской Ла Лиги.

Мы попытаемся закрыть дыру, которую практически нельзя закрыть. Поддержка на матчах играет огромную роль. Мы будем использовать записи шума с каждого стадиона, которые накопились у нас за все это время.

Напомним, что ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, когда может возобновиться турнир.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 18:50
Лишь-бы телезрителям не мешал шум.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:35
Ну хоть так, если уж нет возможности пускать болельщиков.
На посошок
На посошок ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 18:33
интерастов завезли?)
На посошок
На посошок
сегодня в 18:32
А матчи барселоны будут транслировать с шумом пластиковых бутылок. Аха-ха)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:32
Это вообще будет не то, конечно! Лучше бы сделали как в Бундеслиге, когда на одном из матчей были картонные болельщики.
Silent Assassin
Silent Assassin
сегодня в 18:31
Совсем не вижу смысла в такой симуляции. В искусственном добавлении шума болельщиков из абсолютно других матчей, это не улучшит погружение и атмосферу матчей, это их ухудшит. Я не против матчей с пустыми трибунами. Конечно, это меняет атмосферу матча и в какой-то мере впечатление от матча, но для меня это не проблема, которая портит просмотр матча. Я предпочитаю смотреть что-то серое, но то, что реально (если мы говорим о реальных вещах, как футбол, не об искусстве, вымышленных мирах и так далее), чем видеть или слушать искусственно изменённую реальность.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:25
На безрыбье и рак рыба))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:23
И нашим надо так же. Представляю как будет грохотать арена в Петербурге. Гыгыгы
Брулин
Брулин
сегодня в 17:57
Вообще неплохая идея если это все как то синхронится с происходящим,типа с голом или опасным моментом.Вопрос только как это сделать,потому что просто шум с рандомными всплесками активности это дичь полная
VIPded
VIPded
сегодня в 17:49
Правильное решение. Тишина угнетает...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:39
Не знаю что это меняет))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:35
Руководство РПЛ подтвердило, что на матчах под судейством Мешкова, Вилкова и Кукуяна в отсутствии зрителей будет проигрываться трек Бориса Моисеева "Голубая Луна"
LOpp
LOpp
сегодня в 17:33
На матч тв постоянно на трансляции матчах Зенита включают интершум с московских матчей.
Иллюзия болельщиков, иллюзия команды.
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 17:33
создаст атмосферу. хоть и мнимую но тем не менее. смотрибельность прибавится. почему этого не делают остальные не понимаю. нет разумных доводов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:28
глупость))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:28
Будут играть под фонограмму.
Abris
Abris
сегодня в 17:27
Это очень поможет зрителям.
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