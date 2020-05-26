Ла Лига подтвердила, что трансляция матчей будет проходить с шумом фанатов

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сегодня, 17:26

Руководство Ла Лиги и компании, которые занимаются показом матчей испанского первенства, планируют транслировать игры по ТВ с использованием записей шума и криков фанатов с прошлых встреч.

Как сообщается, такой шаг должен улучшить атмосферу на стадионах, ведь игры будут проходить без болельщиков. Об этом сообщил президент компании Mediapro Хауме Роурес. Компания Mediapro транслирует матчи испанской Ла Лиги.

Мы попытаемся закрыть дыру, которую практически нельзя закрыть. Поддержка на матчах играет огромную роль. Мы будем использовать записи шума с каждого стадиона, которые накопились у нас за все это время.

Напомним, что ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, когда может возобновиться турнир.