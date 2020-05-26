«Боруссия» — «Бавария»: Санчо вновь не попал в стартовый состав дортмундцев

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сегодня, 18:48

Объявлены стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Баварии» на матч 28-го тура Бундеслиги. Отметим, что вингер «шмелей» остался в запасе. Он в третий раз кряду не попал в основной состав команды на игру чемпионата Германии.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дахуд, Дилейни, Геррейру, Азар, Холанд, Брандт

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски

Напомним, что в прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» и «Бавария» обыграли своих оппонентов.