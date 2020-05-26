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«Боруссия» — «Бавария»: Санчо вновь не попал в стартовый состав дортмундцев

сегодня, 18:48
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария19:30 Не начался

Объявлены стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Баварии» на матч 28-го тура Бундеслиги. Отметим, что вингер «шмелей» Джейдон Санчо остался в запасе. Он в третий раз кряду не попал в основной состав команды на игру чемпионата Германии.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дахуд, Дилейни, Геррейру, Азар, Холанд, Брандт

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски

Напомним, что в прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» и «Бавария» обыграли своих оппонентов.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:53
Ставлю на 2-2.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:52
значит не готов на 100))))
ДСА
ДСА
сегодня в 18:52
Хороший запасной игрок
VIPded
VIPded
сегодня в 18:52
Берегут для продажи...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:49
Баварская машина подомнёт Боруссию. Гыгыгы
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