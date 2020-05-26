Гризманн сменил прическу и заплел косички

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сменил имидж.
Официальная страница каталонского клуба в инстаграме опубликовала фотографию с тренировки, на которой француз предстал с новой прической.
Ранее Криштиану Роналду также сменил прическу.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сменил имидж.
Официальная страница каталонского клуба в инстаграме опубликовала фотографию с тренировки, на которой француз предстал с новой прической.
Ранее Криштиану Роналду также сменил прическу.
Пора ему жениться на Роналду.
Пора ему жениться на Роналду.