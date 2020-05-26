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Гризманн сменил прическу и заплел косички

сегодня, 22:42

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сменил имидж.

Официальная страница каталонского клуба в инстаграме опубликовала фотографию с тренировки, на которой француз предстал с новой прической.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guess who? 🤔 Swipe left for the answer 😂

Публикация от FC Barcelona (from 🏠) (@fcbarcelona)

Ранее Криштиану Роналду также сменил прическу.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:16
пора кастрировать)))
Colchoneros
Colchoneros ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:55
Антуаном был в Атлетико!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:52
Месси одобрит)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 22:50
😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Пора ему жениться на Роналду.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:50
Был Антуан...стал Антуанетта...
Eddja
Eddja
сегодня в 22:44
Осталось приклеить сиськи и накачать попу.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 22:43
Ну что за баба? Что за мода на Рональду? Гыгыгы
Yurza
Yurza
сегодня в 22:43
По своей ориентации сделал.
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