Бу-ра-ти-ны! Деревянная сборная России

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вчера, 21:30

«Соккер.ру» развивает шутку Андрея Аршавина и объявляет слет самого деревянного состава сборной России, какой только можно представить.

Для тех, кто пропустил пост Аршавина, рассказываем: Андрей Сергеевич взгромоздился на кучу дров, сфотографировался в позе Наполеона и отметил на снимке бывших партнеров по «Зениту» — Малафеева, Быстрова, Кержакова, Тимощука, Радимова и Погребняка. Намек понятен, троллинг не новый и не обидный: в футбольном мире каждый в меру обделенный техникой футболист слышал в свой адрес «дерево», «дрова» или «дуб».

В российском футболе доля «древесины» на квадратный метр зашкаливает — сказывается и генетика, и менталитет, и особенности подготовки детей, которых с младых ногтей нацеливают на результат, не давая развиваться индивидуально. Но сегодня не будем слишком серьезны, просто по-доброму потроллим знакомых футболистов, каждый из которых имеет в своем активе матчи за сборную России.

Вратарь

(39 матчей за сборную России)

Ляпы нередко случались у Игоря Акинфеева, а ошибку Александра Филимонова в матче против Украины очевидцам не развидеть до конца жизни, но это все вратарские ошибки, которые со степенью «деревянности» мало чем связаны. У голкиперов вообще своя техника, и лучшие представители отечественной вратарской школы — хорошо обученные и бесстрашные стражи ворот, а вот пластичность не является сильной стороной наших вратарей.

Черчесов смело летел головой вперед в ноги нападающим и демонстрировал чудеса реакции на линии, однако ногами умел только выбивать мяч далеко в поле. Из-за этого регулярно случались курьезы. Ральф Минге, тренер Черчесова в дрезденском «Динамо» вспоминал:

Главным недостатком Стани была его игра ногами. Из-за этого он пропустил несколько смешных мячей. Помню, как мы играли в Менхенгладбахе, мы с тогдашним главным тренером «Динамо Дрезден» Зигфридом Хельдом даже не успели выйти из подтрибунного помещения, как соперник уже повел в счете: Черчесов завозился с мячом и вложил его в ногу Мартину Далину.

А вот так Станислав Саламович в самом конце футбольной карьеры помогал забивать «Валенсии» в Лиге чемпионов.

Защитники

(101 матч, 5 голов) и (57 матчей)

Оборону деревянной сборной России невозможно представить без братьев Березуцких, которых по молодости так и называли — «Березами». Мяч тогда от них отскакивал действительно, как от деревянных стенок. Партнер Василия и Алексея по ЦСКА Иржи Ярошик недавно вспоминал, какими они были дровосеками. Березуцкие и впоследствии не стали технарями, но определенного прогресса в обращении с мячом добились, а главное — научились играть на своих сильных сторонах.

(109 матчей, 7 голов)

Один из сильнейших защитников в истории российского футбола обладал многими качествами, которые выделяли его на футбольном поле, однако на протяжении всей карьеры Виктор Савельевич оставался угловатым и нескладным при работе с мячом. Онопко стал мастером простых решений, обычно обходился одним-двумя касаниями, а если кто-то будет рассказывать, что видел дриблинг Онопко — не верьте, а ведь внушительную часть карьеры он провел в полузащите. И да, при всем этом у Виктора Савельевича поставленный удар, он исполнял штрафные и пенальти в «Спартаке» и сборной.

(50 матчей, 2 гола)

На левом фланге мог бы оказаться Дмитрий Комбаров, но даже он не может сравниться с Юрием Ковтуном. Кто застал этого защитника в деле, не дадут соврать: Ковтун — это нечто. Безупречный боец и мастер разрушения был находкой для тренера во всем, что не касалось работы с мячом. Юрий — автор красивейшего автогола в ворота сборной России в игре с Исландией.

Но иногда его абсолютное отсутствие техники приводило к неожиданным последствиям: например, в матче с Югославией Ковтун сотворил шедевр, настолько роскошно мяч срезался у него с ноги.

Полузащитники

(57 матчей, 5 голов)

Если не вспоминать Глушакова образца чемпионского сезона «Спартака», когда у Дениса залетало почти все, и нескольких разбросанных по карьере впечатляющих проходов сквозь строй соперников, где помогала скорее вера в себя и ротозейство противников, нежели техника, Глушаков всегда был «деревянным» и допускал много брака. Он и сам над собой подшучивал, пока это было или могло казаться смешным. А вот когда в полуфинале Кубка России против «Тосно» капитан «Спартака» не реализовал шикарный момент и не забил пенальти, стало не до смеха.

(24 матча)

Когда Ерохин с мячом, кажется, что он сейчас или совершит потерю, или потеряет равновесие и рухнет на газон. Александр — тот еще кипарис, но трудолюбивый и удачливый, ведь даже после ухода от Курбана Бердыева, который умеет встраивать таких футболистов в свою игру, не затерялся в «Зените», где имеет неплохую статистику. «Деревянный» — не значит слабый или бесполезный, это просто характеристика, как быстрый-медленный, высокий-низкий.

(31 матч, 1 гол)

Помните такого полузащитника? Гонял сначала в «Динамо», потом в ЦСКА , сыграл три десятка матчей за сборную России. Ролан — игрок правого фланга, у него шикарная правая нога, а все остальное тело работало на эту самую правую ногу. Гусев бегал по флангу, как легкоатлет, редко когда уходил с проложенных «рельсов», складывалось ощущение, что знал весьма ограниченное количество движений, но делал их настолько четко, что этого хватало, чтобы играть у Газзаева в ЦСКА и привлекаться в сборную.

Нападающие

(90 матчей, 30 голов)

Лучший бомбардир в истории сборной России никогда не был технарем. Кержаков просто бежал, иногда пробрасывал мяч, а еще бил, бил и бил. Когда попадал — забивал, когда нет — расстраивался. После Евро-2012, где все попытки Александра поразить чужие ворота закончились промахами, британцы в шутку переделали фамилию форварда в глагол «Kerzhakoved», чтобы обозначать им работу мазил. В общем, в команду дров Аршавина Кержаков попал вполне заслуженно.

(33 матча, 8 голов)

Тут даже комментарии не требуются, о «деревянности» Павла ходят легенды, и он обижался, что такое отношение существует только в России. «А вот в Англии форвардов уважают!» — говорил Павел, не забывая поддерживать свою репутацию на футбольном поле и за его пределами. Зато за последние 5 лет карьеры у Погребняка забитых голов меньше, чем заработанных миллионов. Всем бы так «одеревенеть»!

(9 матчей, 1 гол)

Конкуренция за место в линии атаки была лютая: не попали в стартовый состав Павлюченко, Бухаров и Булыкин, но ничто бы не оправдало отсутствие здесь Антона Заболотного, который получил превосходящую свои футбольные способности известность как раз благодаря своей замечательной «деревянности».