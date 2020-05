Нетривиальные. Футболисты, которые нашли себя вне футбола

Актеры, предприниматели и даже президент! «Соккер.ру» знакомится с судьбами экс-футболистов, которые нашли необычные занятия после ухода из футбола.

Чем занимаются футболисты после того, как вешают бутсы на гвоздь? Многие стремятся остаться в футболе или около футбола в той или иной роли: одни становятся тренерами и функционерами, другие пополняют гильдию экспертов, некоторые достигают немалых высот на этом поприще. Топовые ТВ-ворчуны подписывают контракты, сопоставимые с контрактами футболистов. Джейми Каррагер, Рио Фердинанд и Фил Невилл получают больше 1 миллиона фунтов в год, а у Тьерри Анри несколько лет назад был контракт на 4 миллиона фунтов со Sky Sports. Но сегодня нас интересуют экс-футболисты, которые добились успехов в сферах, далеких от футбола

Джордж Веа

Бывшая звезда «Монако», ПСЖ , «Милана» и «Челси» — пожалуй, наиболее яркий пример футболиста, построившего завидную карьеру вне футбола. Обладатель «Золотого мяча» за 1995 год — президент Либерии, страны с пятимиллионным населением. После завершения футбольной карьеры Джордж занялся гуманитарной и политической деятельностью, еще в 2005-м баллотировался на пост президента, но проиграл Эллен Джонсон-Серлиф, ставшей первой женщиной-президентом в истории Африки. Свои выбор Веа выиграл в конце 2017-го, вот уже больше двух лет он первое лицо своего государства.

