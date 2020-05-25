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Нетривиальные. Футболисты, которые нашли себя вне футбола

сегодня, 16:03
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кантона Эрик
Кантона Эрик
Нападающий
Фламини Матье
Фламини Матье
Полузащитник
Де Зеув Деми
Де Зеув Деми
Полузащитник
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Актеры, предприниматели и даже президент! «Соккер.ру» знакомится с судьбами экс-футболистов, которые нашли необычные занятия после ухода из футбола. 

Чем занимаются футболисты после того, как вешают бутсы на гвоздь? Многие стремятся остаться в футболе или около футбола в той или иной роли: одни становятся тренерами и функционерами, другие пополняют гильдию экспертов, некоторые достигают немалых высот на этом поприще. Топовые ТВ-ворчуны подписывают контракты, сопоставимые с контрактами футболистов. Джейми Каррагер, Рио Фердинанд и Фил Невилл получают больше 1 миллиона фунтов в год, а у Тьерри Анри несколько лет назад был контракт на 4 миллиона фунтов со Sky Sports. Но сегодня нас интересуют экс-футболисты, которые добились успехов в сферах, далеких от футбола

Джордж Веа 

Бывшая звезда «Монако», ПСЖ, «Милана» и «Челси» — пожалуй, наиболее яркий пример футболиста, построившего завидную карьеру вне футбола. Обладатель «Золотого мяча» за 1995 год — президент Либерии, страны с пятимиллионным населением. После завершения футбольной карьеры Джордж занялся гуманитарной и политической деятельностью, еще в 2005-м баллотировался на пост президента, но проиграл Эллен Джонсон-Серлиф, ставшей первой женщиной-президентом в истории Африки. Свои выбор Веа выиграл в конце 2017-го, вот уже больше двух лет он первое лицо своего государства.

Ромарио

Еще один политик от футбола. Забивший ошеломляющие 680 голов в своей карьере, Ромарио называет себя величайшим футболистом всех времен после Пеле. Коротышка и вправду был очень крут, особенно на ЧМ-1994, где привел Бразилию к титулу и был признан лучшим игроком турнира. В 2014 году икона бразильского футбола получил место в сенате по итогам голосования, где Ромарио набрал самую высокую в истории долю голосов за кандидата в штате Рио-де-Жанейро. С тех пор Коротышка стремился стать губернатором Рио, но эта его кампания не увенчалась успехом. 

Деми Де Зеув

Вы наверняка слышали о «433» — невероятно популярной в «Инстаграме» футбольной страничкой, у которой почти 28 миллионов подписчиков. Экс-футболист «Спартака» Деми Де Зеув является совладельцем этого аккаунта, он стал инвестором «433» еще в 2013 году. Также бывший голландский полузащитник является основателем популярного бренда одежды BALR, который рекламируют звезды футбола — Гризманн, Ди Мария, Неймар и другие. Деми рано наскучил футбол, но он нашел упоение в бизнесе, от которого получает истинное удовольствие. 

Арьян Де Зеув

Этот Де Зеув, в отличие от своего однофамильца, прославился по выступлениям в Англии, где провел 13 лет, поиграв на разных уровнях. В АПЛ провел почти полторы сотни матчей за «Уиган» и «Портсмут», а вскоре после ухода на пенсию в 2009-м начал карьеру следователя по криминальным делам в родных Нидерландах. Арьян всегда знал, что футбол — это не навсегда: его профессиональная карьера стартовала только 22 года, а до этого Де Зеув уже успел получить медицинскую степень. 

Джон Карью

Появление футболистов на большом экране — довольно распространенное явление, но норвежец буквально вбежал на красную ковровую дорожку. Экс-форвард «Валенсии», «Лиона» и «Астон Виллы» в 2016 году сыграл главную роль в норвежской версии Джеймса Бонда, а в 2019-м на экраны вышла вторая часть диснеевской «Малефисенты» с Анджелиной Джоли, Эль Фаннинг и Чавателем Эджифором. Карью в этой ленте сыграл Воина джунглей.   

Эрик Кантона

Король Эрик с размахом попал на большой экран: в 1998-м он исполнил роль месье де Фуа в биографическом фильме «Елизавета» с Кейт Бланшетт и Джеффри Рашем. После были главные роли в «Обжоре» и «В поисках Эрика». Помимо актерской карьеры, Кантона прославился в пляжном футболе: в 2005 году привел Францию к мировому чемпионству в качестве играющего тренера.  

Винни Джонс

Пожалуй, самый известный и успешный актер из числа бывших футболистов. Бывший полузащитник «Челси», «Лидса» и участник знаменитой «Банды Психов» «Уимблдона», Джонс создал себе брутальный имидж на футбольном поле, а впоследствии монетизировал его в кинокарьере. Винни исполнил незабываемые роли в культовых фильмах Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», отметился в молодежной комедии «Евротур» и даже попал в актерский состав «Людей X».

Матье Фламини

Помните этого французского полузащитника «Арсенала» и «Милана»? А ведь вне футбола он добился, возможно, даже больших высот, чем в спорте. Фламини еще по ходу футбольной карьеры занял нишу в биохимической промышленности, в 2008 году в тайне от всех он вместе со своим деловым партнером Паскуалем Граната основал компанию GF Biochemicals, которая является лидером в производстве левулиновой кислоты, которая широко применяется в фармацевтике и косметике, а в будущем может стать экологически чистым биотопливом. За 12 лет оборот компании достиг 30 миллиардов евро, и это только начало: детище Фламини способно изменить мир!

Тим Визе

Бывший голкипер «Вердера» и сборной Германии после окончания карьеры ушел в рестлинг. Всего через несколько месяцев после ухода из футбола Бульдог весил уже 130 килограмм и был настоящей горой мышц, а в 2016-м дебютировал в рестлинге на шоу в Мюнхене. 

Джоди Крэддок

Бывший британский футболист, сыгравший за свою 15-летнюю карьеру больше 200 матчей в Премьер-Лиге за «Вулверхэмптон» и «Сандерленд», раскрыл в себе талант художника. Джоди рисует на футбольную тематику и не только, нужно сказать, у него получаются весьма внушительные картины. 

Кертис Вудхаус

Вудхаус до 32 лет играл за английские клубы (самые известные — «Шеффилд Юнайтед» и «Бирмингем»), но однажды Кертис разлюбил футбол и влюбился в бокс. Удивительно, но всего через два года после ухода из футбола Вудхаус стал чемпионом Великобритании в полусреднем весе, а в общей сложности одержал 24 победы на ринге.

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Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 16:11
Де Зеув давай ка по старой памяти сваргань пятакам новую форму на следующий сезон, что б была современная и в политкорректных тонах)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:09, ред.
Винни Джонс красава. Нашел себя в кино. Гыгыгы
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