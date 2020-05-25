Нетривиальные. Футболисты, которые нашли себя вне футбола

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сегодня, 16:03

Актеры, предприниматели и даже президент! «Соккер.ру» знакомится с судьбами экс-футболистов, которые нашли необычные занятия после ухода из футбола.

Чем занимаются футболисты после того, как вешают бутсы на гвоздь? Многие стремятся остаться в футболе или около футбола в той или иной роли: одни становятся тренерами и функционерами, другие пополняют гильдию экспертов, некоторые достигают немалых высот на этом поприще. Топовые ТВ-ворчуны подписывают контракты, сопоставимые с контрактами футболистов. Джейми Каррагер, Рио Фердинанд и Фил Невилл получают больше 1 миллиона фунтов в год, а у Тьерри Анри несколько лет назад был контракт на 4 миллиона фунтов со Sky Sports. Но сегодня нас интересуют экс-футболисты, которые добились успехов в сферах, далеких от футбола

Джордж Веа

Бывшая звезда «Монако», ПСЖ , «Милана» и «Челси» — пожалуй, наиболее яркий пример футболиста, построившего завидную карьеру вне футбола. Обладатель «Золотого мяча» за 1995 год — президент Либерии, страны с пятимиллионным населением. После завершения футбольной карьеры Джордж занялся гуманитарной и политической деятельностью, еще в 2005-м баллотировался на пост президента, но проиграл Эллен Джонсон-Серлиф, ставшей первой женщиной-президентом в истории Африки. Свои выбор Веа выиграл в конце 2017-го, вот уже больше двух лет он первое лицо своего государства.

The answer is George Weah in 1995.



He is also the current president of Liberia.#POWERBreakfastSportsTrivia pic.twitter.com/Z3CAJgkIB8 — POWER 98.7 (@Powerfm987) May 21, 2020

Ромарио

Еще один политик от футбола. Забивший ошеломляющие 680 голов в своей карьере, Ромарио называет себя величайшим футболистом всех времен после Пеле. Коротышка и вправду был очень крут, особенно на ЧМ -1994, где привел Бразилию к титулу и был признан лучшим игроком турнира. В 2014 году икона бразильского футбола получил место в сенате по итогам голосования, где Ромарио набрал самую высокую в истории долю голосов за кандидата в штате Рио-де-Жанейро. С тех пор Коротышка стремился стать губернатором Рио, но эта его кампания не увенчалась успехом.

Вы наверняка слышали о «433» — невероятно популярной в «Инстаграме» футбольной страничкой, у которой почти 28 миллионов подписчиков. Экс-футболист «Спартака» Деми Де Зеув является совладельцем этого аккаунта, он стал инвестором «433» еще в 2013 году. Также бывший голландский полузащитник является основателем популярного бренда одежды BALR, который рекламируют звезды футбола — Гризманн, Ди Мария, Неймар и другие. Деми рано наскучил футбол, но он нашел упоение в бизнесе, от которого получает истинное удовольствие.

Арьян Де Зеув

Этот Де Зеув, в отличие от своего однофамильца, прославился по выступлениям в Англии, где провел 13 лет, поиграв на разных уровнях. В АПЛ провел почти полторы сотни матчей за «Уиган» и «Портсмут», а вскоре после ухода на пенсию в 2009-м начал карьеру следователя по криминальным делам в родных Нидерландах. Арьян всегда знал, что футбол — это не навсегда: его профессиональная карьера стартовала только 22 года, а до этого Де Зеув уже успел получить медицинскую степень.

Появление футболистов на большом экране — довольно распространенное явление, но норвежец буквально вбежал на красную ковровую дорожку. Экс-форвард «Валенсии», «Лиона» и «Астон Виллы» в 2016 году сыграл главную роль в норвежской версии Джеймса Бонда, а в 2019-м на экраны вышла вторая часть диснеевской «Малефисенты» с Анджелиной Джоли, Эль Фаннинг и Чавателем Эджифором. Карью в этой ленте сыграл Воина джунглей.

Король Эрик с размахом попал на большой экран: в 1998-м он исполнил роль месье де Фуа в биографическом фильме «Елизавета» с Кейт Бланшетт и Джеффри Рашем. После были главные роли в «Обжоре» и «В поисках Эрика». Помимо актерской карьеры, Кантона прославился в пляжном футболе: в 2005 году привел Францию к мировому чемпионству в качестве играющего тренера.

Пожалуй, самый известный и успешный актер из числа бывших футболистов. Бывший полузащитник «Челси», «Лидса» и участник знаменитой «Банды Психов» «Уимблдона», Джонс создал себе брутальный имидж на футбольном поле, а впоследствии монетизировал его в кинокарьере. Винни исполнил незабываемые роли в культовых фильмах Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», отметился в молодежной комедии «Евротур» и даже попал в актерский состав «Людей X».

vinnie jones.. futbol tarihinin en gaddar futbolcusu olabilir. youtube'a ismini yazınca 10 dakikalık faul videolarından çok iyi anlıyorsun zaten bunu. ama benim jones'u sevme sebebim bu sertliği değil, guy ritchie filmlerinde oynadığı roller. tıpkı yeşil sahadaki gibi çok sert pic.twitter.com/nOnNGDKVFM — gasperini (@kasaptarkovz) March 28, 2020

Помните этого французского полузащитника «Арсенала» и «Милана»? А ведь вне футбола он добился, возможно, даже больших высот, чем в спорте. Фламини еще по ходу футбольной карьеры занял нишу в биохимической промышленности, в 2008 году в тайне от всех он вместе со своим деловым партнером Паскуалем Граната основал компанию GF Biochemicals, которая является лидером в производстве левулиновой кислоты, которая широко применяется в фармацевтике и косметике, а в будущем может стать экологически чистым биотопливом. За 12 лет оборот компании достиг 30 миллиардов евро, и это только начало: детище Фламини способно изменить мир!

Бывший голкипер «Вердера» и сборной Германии после окончания карьеры ушел в рестлинг. Всего через несколько месяцев после ухода из футбола Бульдог весил уже 130 килограмм и был настоящей горой мышц, а в 2016-м дебютировал в рестлинге на шоу в Мюнхене.

Бывший британский футболист, сыгравший за свою 15-летнюю карьеру больше 200 матчей в Премьер-Лиге за «Вулверхэмптон» и «Сандерленд», раскрыл в себе талант художника. Джоди рисует на футбольную тематику и не только, нужно сказать, у него получаются весьма внушительные картины.

Кертис Вудхаус

Вудхаус до 32 лет играл за английские клубы (самые известные — «Шеффилд Юнайтед» и «Бирмингем»), но однажды Кертис разлюбил футбол и влюбился в бокс. Удивительно, но всего через два года после ухода из футбола Вудхаус стал чемпионом Великобритании в полусреднем весе, а в общей сложности одержал 24 победы на ринге.