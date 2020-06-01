Самсонов продлил контракт с «Торпедо»

Защитник «Торпедо» подписал новое соглашение с московским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Торпедо» и защитник Артем Самсонов подписали новое соглашение, рассчитанное на один сезон. Предыдущий контракт футболиста с клубом истек в мае 2020 года.

Артем Самсонов выступал в составе «Торпедо» в 2007, 2011-2013 годах. В летнее трансферное окно 2018 года вновь пополнил стан «черно-белых». В прошедшем сезоне провел 30 матчей.