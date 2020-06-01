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Самсонов продлил контракт с «Торпедо»

вчера, 18:19

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов подписал новое соглашение с московским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Торпедо» и защитник Артем Самсонов подписали новое соглашение, рассчитанное на один сезон. Предыдущий контракт футболиста с клубом истек в мае 2020 года.

Артем Самсонов выступал в составе «Торпедо» в 2007, 2011-2013 годах. В летнее трансферное окно 2018 года вновь пополнил стан «черно-белых». В прошедшем сезоне провел 30 матчей.

Напомним, что ранее защитник Павел Калошин вернулся из «Торпедо» в «Ахмат».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:15
посмотрим что останется к следующему сезону))
asraeil
asraeil
вчера в 18:53
Ну если хорошо, то пусть играет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:20
Этот ге побежал...
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