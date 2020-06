Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает, что главный тренер команды продлил контракт с клубом, как и это и предполагалось.

Новый договор между сторонами рассчитан до 2024 года.

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇